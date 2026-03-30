Чому "гниє" кузов авто: які фатальні помилки прискорюють руйнування металу

Корозія кузова — це «онкологія» для автомобіля, якій простіше запобігти, ніж «лікувати». Експерти назвали критичні помилки власників машин, які замість захисту лише прискорюють появу іржі.

Іржа на авто — помилки водіїв

Неправильне нанесення антикорозійного покриття

Після купівлі авто багато власників намагаються самостійно обробити кузов антикором, але часто роблять це з порушеннями. Основою успіху є правильна підготовка поверхні перед нанесенням захисного шару.

Кузов необхідно ретельно очистити від бруду та слідів іржі, щоб антикорозійний засіб добре зчепився з поверхнею. Перед обробкою авто слід вимити й повністю висушити, адже залишки забруднень у поєднанні з антикором можуть лише пришвидшити корозійні процеси.

Обробка старих авто з уже наявною корозією

Осередки іржі на старих автомобілях потребують особливо ретельного підходу. Перед нанесенням захисного покриття такі ділянки слід знежирити та заґрунтувати, інакше корозія продовжить поширюватися навіть після обробки.

Вибір антикорозійних засобів

Використання мастила чи бітуму не забезпечує належного захисту. Потрібно обирати спеціалізовані антикорозійні засоби. Також не варто розбавляти їх розчинниками, оскільки це знижує ефективність покриття.

Обережність із пластиковими елементами

Захисні пластикові накладки можуть накопичувати вологу та бруд під собою, що сприяє появі іржі. Перед їхнім встановленням необхідно якісно підготувати поверхню кузова.

Підготовка перед нанесенням воску

Автомобільний віск є хорошим додатковим захистом, однак перед його використанням поверхню потрібно ретельно очистити. Якщо залишаться пил, бруд або іржа, віск лише «запечатає» ці дефекти.

Нанесення плівки на авто

Вінілову плівку можна наклеїти самостійно, але важливо дотримуватися технології. Потрапляння пилу, води чи бруду під покриття може стати причиною розвитку корозії.

Недбале ставлення до стану автомобіля часто має негативні наслідки. Іржа на кузові — це серйозний сигнал, який не варто ігнорувати. Саме тому важливо регулярно оглядати авто, щоб вчасно виявляти проблеми й підтримувати його у належному стані.

До слова, кксперти виділяють п’ять популярних моделей, які найшвидше зазнають корозії через слабкий захист або неякісний метал: це Ford Focus II (2004 — 2011), Opel Astra H (2004 — 2014), Nissan Almera Classic (2006 — 2012), Chevrolet Aveo (2003 — 2015), Renault Logan (2005 — 2019). Щоб вберегти авто, важливо регулярно мити його після зими, вчасно підфарбовувати сколи, прочищати дренажні отвори та проводити додаткову антикорозійну обробку вразливих зон.