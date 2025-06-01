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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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202
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Чому кондиціонер у авто не холодить: основні причини та рішення

Кондиціонер у машині може перестати ефективно працювати вже через кілька років експлуатації.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Кондиціонер в авто

Кондиціонер в авто / © Getty Images

З настанням літньої спеки автомобільний кондиціонер стає незамінною частиною комфортної поїздки. Проте багато водіїв стикаються з ситуацією, коли система перестає ефективно охолоджувати повітря або з повітроводів починає надходити неприємний запах. Це може свідчити про витік холодоагенту, який потребує дозаправки.

Про це пише GSMinfo.

Як пояснюють фахівці, кондиціонер — складна система з алюмінієвими трубками, в яких циркулює масло та фреон. З роками через вібрації та старіння матеріалів герметичність системи порушується, зокрема пересихають гумові ущільнювачі. У результаті — поступовий витік фреону навіть у нових авто.

Серед основних ознак проблеми:

  • слабке або відсутнє охолодження повітря;

  • часте вимикання компресора через нестачу тиску;

  • поява затхлого або стороннього запаху;

  • шипіння або свист при увімкненні кондиціонера.

Фахівці наголошують: якщо кондиціонер почав працювати неефективно, однієї заправки може бути недостатньо. У таких випадках рекомендується повна діагностика: перевірка герметичності, заміна ущільнень, шлангів, осушувача та очищення системи.

Окрім цього, важливо регулярно проводити антибактеріальну чистку вентиляції, особливо якщо в салоні є алергіки або діти. Саме накопичення пилу та бактерій у повітроводах часто спричиняє неприємний запах і шкодить здоров’ю пасажирів.

Частота заправки кондиціонера залежить від віку автомобіля:

  • У нових авто — заправка може не знадобитися до 5–7 років;

  • У старіших авто — приблизно раз на 2 роки;

  • За мікровитоків — раз на 1–3 роки;

  • Після ремонту — обов’язкова повна заправка.

Якщо холодоагент зникає менше ніж за рік — це тривожний сигнал. Можливі мікротріщини, через які втрачається не лише фреон, а й мастило. Така ситуація потребує вже не дозаправки, а повноцінного ремонту.

Нагадаємо, влітку автомобілісти стикаються не лише з приємними поїздками на відпочинок, а й із проблемою перегріву транспортного засобу. Високі температури можуть спричинити зниження комфорту в салоні, а в окремих випадках — і серйозні пошкодження.

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