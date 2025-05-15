Чому на лобовому склі авто є чорні точки: несподіване пояснення

Лобове скло / © Фото з відкритих джерел

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Дрібні чорні точки навколо краю лобового скла, які часто вважають декоративним елементом, насправді мають чітке функціональне призначення.

Про це пише «Автопілот».

Це так звані фріти — чорна керамічна емаль, нанесена на скло ще на етапі його виготовлення.

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Фріт починається з суцільної чорної смуги по периметру скла, яка плавно переходить у ряд точок. Такий градієнт:

покращує адгезію (зчеплення) скла з кузовом авто;

захищає клейовий шар від ультрафіолету , адже сонячне світло може поступово руйнувати уретанову основу;

зменшує ймовірність викривлення скла через перегрів, допомагаючи рівномірно розподіляти тепло.

Крім того, точки створюють плавний візуальний перехід між затемненою та прозорою частинами скла, зменшуючи оптичний дискомфорт водія.

Тож наступного разу, сідаючи за кермо, зверніть увагу на ці ледь помітні елементи — і пам’ятайте: навіть дрібні деталі в автомобілі розраховані з інженерною точністю.

Нагадаємо, рульове колесо в автомобілі може містити більше бактерій, ніж сидіння громадського туалету.

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