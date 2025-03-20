Чому навесні потрібна "прожарка" двигуна і як її правильно робити

Взимку двигун накопичує вологу та нагар, що погіршує його роботу. "Прожарка" навесні допоможе вирішити ці проблеми.

"Прожарка" двигуна – одна з тих процедур, про які автовласники часто забувають, але вона є важливою частиною підготовки автомобіля до весни.

Про це розповів керівник департаменту механічного ремонту, повідомляє ampercar.com.

Під терміном "прожарка" розуміють тривалу їзду на підвищених обертах, що сприяє очищенню двигуна від бруду та відкладень, які накопичилися за зимовий період. Завдяки такій процедурі з мотора та вихлопної системи видаляється волога, що утворюється через конденсацію, а також очищаються свічки запалювання, клапани та камера згоряння від нагару.

За словами автоексперта, зимові умови негативно впливають на двигун.

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"Низька температура уповільнює процеси згоряння пального, погіршує випаровування масла, через що воно гірше змащує деталі. Крім того, під час коротких поїздок і повільного прогріву в двигуні накопичуються продукти неповного згоряння пального, що призводить до утворення нагару та смолистих відкладень. Ці відкладення погіршують роботу силового агрегату, знижують його потужність і збільшують витрату пального", – пояснив експерт.

Він рекомендує проводити "прожарку" в суху погоду, щоб уникнути впливу надмірної вологи. Для цього слід спочатку прогріти двигун на холостих обертах протягом 5-10 хвилин до досягнення робочої температури, а потім проїхати не менше 30-40 хвилин.

Оптимальним варіантом буде маршрут, який поєднує міський та заміський режими руху, щоб мотор працював на різних обертах. Якщо є можливість, варто скористатися підвищеним режимом обертів, наприклад, рухаючись трасою зі швидкістю 100-120 км/год. Після завершення процедури експерти радять перевірити рівень і стан моторної оливи та, за необхідності, замінити повітряний і паливний фільтри.

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