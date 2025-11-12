Чому не можна мити авто засобом для посуду: відповіді автомеханіків

Як зіпсувати фарбу авто за кілька місяців / © Pixabay

Реклама

На перший погляд, ідея вимити машину засобом для посуду здається простою та економною. Рідина добре піниться, ефективно прибирає жир і бруд. Але автомеханіки попереджають — такий «лайфхак» може зіпсувати лакофарбове покриття вже за кілька місяців.

За словами автомеханіка з 20-річним досвідом Сергія Нестеренка, засіб для посуду змиває не лише бруд, а й захисний шар воску, передає «Твоя машина».

«Без воскового покриття фарба швидко вигорає, тріскається і втрачає блиск», — пояснює фахівець.

Реклама

Причина — у складі таких засобів. Більшість з них містять компоненти, які розчиняють жири та олії. Це корисно на кухні, але шкідливо для автомобіля, адже захисний віск також містить природні олії, зокрема карнаубський. Після кількох «кухонних» мийок машина залишається без захисту від сонця, вологи та пилу.

Професійний дітейлер із Києва Андрій Мельник підтверджує, що подібні помилки часто бачить на практиці:

«Темні автомобілі особливо страждають — чорна фарба швидше вигоряє і стає матовою», — каже він.

Шкода від засобу для посуду не обмежується кузовом. Агресивна хімія висушує гумові ущільнювачі, пластикові елементи, молдинги та фари, через що вони тріскаються й тьмяніють. Також псуються прозорі захисні плівки та вінілові наклейки — вони втрачають еластичність і починають відклеюватися.

Реклама

Використовувати звичайний мийний засіб для авто можна лише у виняткових випадках — наприклад, перед нанесенням нового шару воску чи кераміки, коли старе покриття потрібно повністю зняти.

Для регулярного догляду варто обирати спеціальні автошампуні — вони бережно очищують кузов, зберігаючи захисний шар. А для матових машин існують окремі засоби, які не шкодять поверхні та зберігають ефект покриття.

Нагадаємо, експерти також пояснили, як довге зберігання авто впливає на двигун, підвіску, паливо і салон, і як зберегти машину у робочому стані.