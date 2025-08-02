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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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128
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Чому не можна мити фари водою з-під крана: помилки, які псують оптику авто

Жорстка вода та неправильне миття можуть знизити яскравість фар на 50%. Як цього уникнути?

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Фари

Фари / © Pixabay

Здавалося б, що може бути простішим і безпечнішим, ніж помити фари звичайною водою з-під крана чи шланга? Це ж просто вода! Проте, як показує практика автомеханіків, саме ця невинна звичка може стати причиною серйозних проблем і навіть небезпечних ситуацій на дорозі.

Про це пише Автопілот.

Перш за все, варто забути про старі скляні фари, які були стійкими до багатьох випробувань. Сучасні автомобілі оснащені фарами з полікарбонату — легкого, міцного, але водночас дуже вразливого пластику. Його головний ворог — це невидимі домішки у звичайній воді. Жорстка водопровідна вода містить солі кальцію та магнію.

Коли краплі висихають на поверхні фари, вони залишають по собі білястий наліт — мікроскопічні кристали. Спочатку вони непомітні, але з часом їхня сітка розсіює світло, роблячи його тьмяним і розфокусованим.

Додайте до цього хлор та інші хімічні сполуки з водопроводу, які повільно, але впевнено вступають у реакцію з полікарбонатом, спричиняючи його хімічне старіння. Результат — та сама неприємна жовтизна і помутніння, що надають автомобілю «втомленого» вигляду та, що найгірше, знижують ефективність освітлення на 30-50%.

Правильний догляд за фарами не вимагає надзвичайних зусиль, лише дотримання кількох простих правил.

Використовуйте правильну «хімію». Ваш найкращий друг — це спеціальний автомобільний шампунь з нейтральним pH. Він делікатно розчиняє бруд, не пошкоджуючи захисний шар полікарбонату.

Обирайте правильні інструменти. Стара футболка чи кухонна губка — поганий вибір. Вони лише розмажуть бруд і додадуть нових подряпин.

Завжди витирайте насухо. Після миття обов’язково насухо протріть фари чистою м’якою тканиною. Це не дозволить залишкам води висохнути і утворити той самий мінеральний наліт.

Додайте шар захисту. Раз на кілька місяців обробляйте фари спеціальним поліролем або воском з УФ-фільтрами. Це не тільки поверне їм блиск, а й створить на поверхні невидимий захисний бар’єр, який відштовхуватиме воду та захищатиме пластик від сонячного випромінювання.

Нагадаємо, негода влітку — не рідкість, і навіть невеликий град здатний завдати шкоди автомобілю. Вм’ятини на капоті, даху чи багажнику можуть з’явитися за лічені хвилини. Водіям варто заздалегідь готуватися до негоди — навіть прості речі можуть врятувати машину.

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