Чому не можна залишати телефон під лобовим склом: експерти розповіли, чим це обернеться

Зручність і безпека, яку начебто забезпечує номер телефону під склом автомобіля, насправді є серйозною загрозою. Експерти б’ють на сполох: видимий контакт разом із держномером або VIN-кодом — це ідеальні шматочки пазла, з яких шахраї легко збирають повний портрет власника.

Про це пише UA.Motors.

Перший крок злочинців — це ідентифікація власника. За допомогою відкритих джерел, каталогів та публічних баз інформація про автомобіль доповнюється особистими даними. Після цього починається найнебезпечніше.

Власник авто отримує дзвінки або SMS від імітованих «служб» або правоохоронців. Шахраї залякують великими штрафами та вимагають негайної сплати, створюючи відчуття терміновості. Перелякана людина часто вводить платіжні дані на фальшивому сайті, котрий копіює дизайн офіційних ресурсів.

Отримавши номер телефону, злочинці переходять до адреси, розкладу поїздок і навіть даних про членів родини. Це дозволяє їм точно знати, коли власника немає вдома. Саме тоді можуть зникнути колеса, номерні знаки або інші цінні речі. Згодом злодії можуть вдатися до шантажу та вимагати викуп.

Важливо пам’ятати: фішингові пастки мають дуже реалістичний вигляд, тому завжди перевіряйте домен, орфографію та уникайте необґрунтованих запитів на введення одноразових кодів або реквізитів банківської картки.

Як захиститися: поради для водіїв

Щоб мінімізувати ризики, фахівці радять категорично не залишати телефон у відкритому вигляді під лобовим склом.

Альтернативні контакти. Якщо контакт дійсно необхідний, покладіть коротку записку без особистих даних або спробуйте звернутися через консьєржа чи ОСББ.

Окрема SIM-картка. Використовуйте окрему SIM-картку без прив’язування до імені, яку можна активувати лише на час паркування.

Технічний захист. Додаткові засоби, такі як трекер, сигналізація та іммобілайзер, значно ускладнять життя крадіям.

Що робити у разі підозри

Не піддавайтеся на тиск і не перераховуйте гроші за першого ж запиту. Злочинці живуть із вашого страху.

Фіксація. Фіксуйте номери та зміст розмов.

Записка під склом. Якщо ви знайшли підозрілу записку, сфотографуйте її та негайно викликайте поліцію. Не забирайте докази самотужки.

Поліція. У разі погроз, вимог викупу або підозрілих дзвінків негайно звертайтеся до поліції за номером 102, наполягаючи на офіційній реєстрації звернення. Спокій та оперативні дії значно підвищують шанси на успішне розслідування.

Нагадаємо, автомобілісти переважно діляться на два типи: ті, які перетворюють авто на свій другий дім, і ті, які воліють не залишати в ньому навіть зарядний пристрій. Для перших фахівці склали перелік речей, які вкрай небезпечно залишати у машині.