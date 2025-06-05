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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Чому не можна заправляти А-92: пояснення моториста

Низькооктанове пальне може вивести з ладу навіть новий двигун.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Автомобіль

Автомобіль

Останнім часом чимало китайських автовиробників, які вийшли на український ринок, дозволяють заправляти свої автомобілі бензином марки А-92. Це приваблює покупців, адже пальне дешевше, що дозволяє заощадити на експлуатації. Проте фахівці попереджають: такий компроміс може обернутися дорогою помилкою.

Про це пише ua.motors.

Як пояснив моторист, хоча інженери програмно адаптують двигуни під А-92, з законами фізики та хімії не посперечаєшся. Зокрема, бензин із низьким октановим числом не витримує високого тиску, тож у сучасних моторах зі ступенем стиснення понад 10,5 він викликає детонацію.

«На високих обертах, особливо на швидкості понад 140 км/год, двигун може почати „вибивати“ масло, — попереджає фахівець. — За кілька сотень кілометрів вже видно наслідки, а до 5000 км пробігу — мотор може „лягти“».

Якщо ж іншого вибору немає, і потрібно залити А-92 — експерт радить не перевищувати 2500 об/хв і обмежитись невеликою кількістю пального до найближчої заправки.

Нагадаємо, влітку спека є не лише приємним атрибутом відпочинку, а й викликом для власників автомобілів. Одна з ключових проблем, про яку часто забувають, це те, що паливо під впливом високих температур змінює свій об’єм. Сучасні водії часто прагнуть заправити бак максимально, аби зекономити час і не зупинятися часто, але у спекотні дні це може призвести до непередбачуваних наслідків.

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