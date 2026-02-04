Чим небезпечний довгий простій авто під снігом

Цієї зими снігопади накрили Україну. Частина водіїв регулярно розчищає свої автомобілі, тоді як інші залишають їх під товстим шаром снігу на тижні або навіть місяці. Досвідчені автомеханіки застерігають: таке «зберігання» може серйозно нашкодити машині.

Про це йдеться у матеріалі uamotors.

Волога й корозія

За словами автоекспертів, сніг не є захистом для автомобіля. Під ним створюється вологе середовище без належної вентиляції, що прискорює іржавіння кузова, днища та колісних арок. Особливо вразливими стають місця зі сколами фарби.

Проблеми з гальмами та батареєю

Під час довгої стоянки гальмівні колодки можуть прилипати до дисків, а металеві елементи вкриваються іржею. Це негативно впливає на ефективність гальм. Також за зиму часто розряджається акумулятор, а підвищена вологість може спричиняти збої в електроніці.

Шини й підвіска

Тривалий тиск на одному місці, особливо в мороз, здатен призвести до деформації шин. Крім того, елементи підвіски й амортизатори поступово піддаються корозії.

Додаткові ризики

Автомобіль, засипаний снігом, стає менш помітним для комунальної техніки. Існує ризик пошкоджень під час прибирання доріг або через падіння льоду.

У чому справжня загроза

Фахівці наголошують: основну шкоду завдає не холод, а волога, конденсат і тривала бездіяльність. За належної підготовки автомобіль може нормально переносити навіть сильні морози.

Як уберегти авто взимку

Експерти радять періодично очищати машину від снігу, провітрювати салон і час від часу прогрівати двигун. Також варто контролювати стан акумулятора, шин та гумових ущільнювачів. Такі прості дії допоможуть уникнути дорогого ремонту навесні.

