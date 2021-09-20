Чому не варто купувати автомобіль із дизельним двигуном: названо сім причин

Із ними достатньо клопоту.

Автомобілістам розповіли, чому не варто купувати машину з дизельним двигуном.

Про це повідомляє "За кермом".

Так, для адекватного вибору автомобіля потрібно чітко розуміти, для чого він вам потрібен, скільки ви готові витрачати грошей на обслуговування, а також непогано розбиратися в цій справі взагалі. Нюансів безліч, аж до джерела енергії, який буде приводити вашого "залізного коня" в рух.

Бензин залишається бензином, грубо кажучи, в будь-який час року. Але ось з дизельним пальним все інакше. Воно буває як літнім, так і зимовим. Літній варіант, навіть якщо мороз на вулиці незначний, з легкістю перетворюється в "рідину", що нагадує за консистенцією сметану. Іноді воно і зовсім може повністю перейти в тверду фазу.

Та й в цілому дизельна паливна апаратура вкрай чутлива до якості пального. Часом заправка поганий соляркою призводить до дорогого ремонту.

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Практично завжди дизельний варіант автомобіля коштує дорожче, ніж його бензиновий аналог. Незважаючи на те, що дизельна машина все ж економічніше, ця різниця буде довго окупатися. Бувають випадки, коли вона окупається навіть не у першого власника.

Водночас ТО дизельний автомобіль вимагає приблизно раз на 10 тисяч км пробігу. Обходиться воно приблизно на половину дорожче, ніж в разі двигуна внутрішнього згоряння.

Дуже часто буває так, коли економія, яку дає дизельний двигун, в результаті не покриває всі необхідні витрати на обслуговування дизельного авто. До того ж ціна дизельного пального високого класу відчутно дорожче АІ-92 і впритул підходить до ціннику АІ-95.

У дизельних моторів високий ККД, через що в циліндрах під час роботи двигуна виділяється менше теплової енергії. Двигун погано прогрівається, що може стати причиною дискомфорту взимку. До оптимальних температур двигун прогрівається тільки на ходу, коли навантаження більше. Через це взимку в салоні дизельного автомобіля відверто холодно. Через те, що прихильники "зеленого" руху оголосили дизельні автомобілі чи не основними ворогами навколишнього середовища, в окремих містах Європи уже почали з’являтися зони, куди з дизельними моторами не пускають.

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У дизельному двигуні утворюється великий тиск, через що він створює більше шуму. Шум, в свою чергу, призводить до більш відчутним вібрацій, що теж дратує. До того ж дизель як і раніше смердить і торохтить на прогріванні – сусіди безпомилково впізнають вас по звуку і запаху.

У дизеля дуже складна апаратура. Вона на порядок дорожче бензинової. У дорогих моделей витрати на ремонт і запчастини можуть бути вище в кілька разів. Крім цього конструкція дизельного двигуна вимагає від механіка високої кваліфікації, що впливає на цінник самої виконаної ним роботи.

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