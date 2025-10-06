ТСН у соціальних мережах

Чому не варто швидко вимикати двигун автомобіля після зупинки: пояснення фахівців

Декілька хвилин часу після зупинки авто перед вимкненням двигуна можуть продовжити йому життя.

Катерина Сердюк
Нерідко автомобілісти після того, як припаркувалися, швидко глушать двигун. Такі дії можуть викликати серйозні проблеми з мотором.

Про це пише «Твоя МАШИНА».

Як пояснив Микита, інженер-діагност однієї з київських СТО, в зоні ризику передовсім турбовані авто. Так, турбіна на піку може нагріватись до 900 градусів.

«Метал просто розпечений. Коли ви вимикаєте двигун, то мастило в ньому ще кипить, а система охолодження вже не працює. На стінках пригорає олива, поступово утворюються тріщини, мотор повільно вмирає», — каже він.

А взимку, додає експерт, це стає ще більш небезпечним, адже перепад температур максимально екстремальний. І навіть бензинові «атмосферники», які є більш надійними, не сприймають подібного відношення. Через надлишок тепла в циліндрах можуть виникати мікротріщини в прокладках, а також деформацію головки блока.

Як краще діяти? За словами експертів, радять водіям не поспішати з вимкненням двигуна, особливо у випадку, якщо у вас була тривала поїздка трасою. Дайте двигуну 2-3 хвилини, щоб повільно знизити температуру. Ви можете витратити цей час з користю, до прикладу, позбирати цінні речі в авто або очистити килимки.

«Мені доводилось бачити у нас на сервісі турбіни, яким не бракувало якості, але через поспіх водіїв вони перетворювались на брухт вже на ранніх стадіях», — каже Назар, моторист львівської майстерні, що працює вже понад 11 років.

Отже, в експлуатації авто поспіх — точно не союзник. У більшості випадків пара зайвих хвилин не врятує, але допоможе зберегти мотор від передчасної поломки.

