Чому не варто швидко вимикати двигун автомобіля після зупинки: пояснення фахівців

Нерідко автомобілісти після того, як припаркувалися, швидко глушать двигун. Такі дії можуть викликати серйозні проблеми з мотором.

Про це пише «Твоя МАШИНА».

Як пояснив Микита, інженер-діагност однієї з київських СТО, в зоні ризику передовсім турбовані авто. Так, турбіна на піку може нагріватись до 900 градусів.

«Метал просто розпечений. Коли ви вимикаєте двигун, то мастило в ньому ще кипить, а система охолодження вже не працює. На стінках пригорає олива, поступово утворюються тріщини, мотор повільно вмирає», — каже він.

А взимку, додає експерт, це стає ще більш небезпечним, адже перепад температур максимально екстремальний. І навіть бензинові «атмосферники», які є більш надійними, не сприймають подібного відношення. Через надлишок тепла в циліндрах можуть виникати мікротріщини в прокладках, а також деформацію головки блока.

Як краще діяти? За словами експертів, радять водіям не поспішати з вимкненням двигуна, особливо у випадку, якщо у вас була тривала поїздка трасою. Дайте двигуну 2-3 хвилини, щоб повільно знизити температуру. Ви можете витратити цей час з користю, до прикладу, позбирати цінні речі в авто або очистити килимки.

«Мені доводилось бачити у нас на сервісі турбіни, яким не бракувало якості, але через поспіх водіїв вони перетворювались на брухт вже на ранніх стадіях», — каже Назар, моторист львівської майстерні, що працює вже понад 11 років.

Отже, в експлуатації авто поспіх — точно не союзник. У більшості випадків пара зайвих хвилин не врятує, але допоможе зберегти мотор від передчасної поломки.

Раніше ми писали про те, які 9 речей не варто залишати у салоні авто.

Так, автомобілісти переважно діляться на два типи: ті, які перетворюють авто на свій другий дім, і ті, які воліють не залишати в ньому навіть зарядний пристрій. Для перших фахівці склали перелік речей, які вкрай небезпечно залишати у машині. Це:

1. Лікарські препарати

2. Ноутбуки та інші гаджети

3. Захист від сонця й аерозольні балончики

4. Пластикові пляшки з водою

5. Сумки та барсетки

6. Окуляри

7. Винні та алкогольні вироби

8. Важливі документи та паспорт

9. Продукти, що швидко псуються