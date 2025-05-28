Чому водіям не варто використовувати прикурювач для заряджання телефона

Заряд смартфона у авто / © 24 канал

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Часто в погоні за зручністю водії використовують перехідники в прикурювач для зарядки гаджетів. Це звична справа: смартфон завжди під рукою, зарядка йде — начебто все добре. Але фахівці попереджають: така економія може обернутися дорогим ремонтом і серйозними проблемами з електрикою автомобіля.

Про це пише UaMotors.

Почнемо з головного: прикурювач не розрахований на тривале використання як джерело живлення для електроніки. Більшість неоригінальних адаптерів виготовлені з дешевих матеріалів, які не витримують перепадів температури та навантаження. Їхня внутрішня схема часто не має ані фільтрів, ані стабілізаторів напруги. Це призводить до того, що при кожному вмиканні або вимиканні двигуна на гаджет подається струм з піками, які шкодять акумулятору телефону.

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Систематичне використання таких пристроїв призводить до деградації батареї гаджета, появи проблем із запуском авто і навіть до потенційного займання. Особливо якщо ви залишаєте адаптер під’єднаним надовго — навіть без підключеного пристрою. Деякі моделі продовжують споживати струм, нагріваючись і провокуючи витік електроенергії.

Зверніть увагу й на ще один момент: перегрів проводки. Якщо ваш перехідник погано контактує або має дефект, струм проходить із підвищеним опором, що викликає локальний перегрів. У найгірших випадках — це причина короткого замикання або навіть загоряння.

Прикурювач — не зарядна станція. Для зарядки гаджетів краще використовувати або сертифіковані адаптери, або штатні USB-роз’єми автомобіля, передбачені заводом-виробником.

Нагадаємо, багато водіїв навіть не замислюються, до чого можуть призвести деякі «безневинні» звички, такі як перевезення ноутбука просто на задньому сидінні автомобіля, скинуте біля педалей взуття або кермування із жорсткою заколкою у волоссі. В аварійній ситуації усі предмети, що є в салоні автомобіля можуть перетворитись на небезпечні снаряди або смертельну зброю.

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