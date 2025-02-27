Чому не варто їздити з майже порожнім баком: експерти розповіли про небезпеку

Водії, які відкладають заправку до останнього, можуть заощаджувати час, але вони також підвищують ймовірність дорогих поломок. Мінімум пального в баку досить, щоб призвести до серйозних поломок, що коштують більше, ніж зайвий заїзд на АЗС.

Про це пише видання "Автотема".

Їзда на автомобілі з майже порожнім баком може призвести до серйозних поломок, які обійдуться вам в значні кошти. Перш за все, це стосується паливного насоса, який відповідає за подачу пального у двигун.

Насос працює, занурений у рідину, що не тільки живить його, а й охолоджує. Коли в баку залишаються лише мінімальні залишки пального, насос починає перегріватися, що значно скорочує його ресурс і може призвести до поломки. Замінити паливний насос — це дороге задоволення, і часом його ремонт обходиться дорожче за саму заправку.

Крім того, під час їзди з низьким рівнем пального є ризик того, що в паливну систему потрапить сміття, яке накопичилося на дні бака. Це може призвести до засмічення фільтрів, форсунок і навіть до серйозних поломок двигуна.

Витрати на ремонт можуть бути значними, тому важливо регулярно заправлятися, а не чекати, поки рівень пального стане критично низьким. Експерти рекомендують не дозволяти рівню пального опускатися нижче чверті бака, щоб забезпечити безперебійну роботу вашого авто.

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