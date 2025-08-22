ТСН у соціальних мережах

Чому не варто заправляти авто преміум-бензином: пояснення експертів

Заправляючи авто бензином А-98 чи А-100, ви не робите його потужнішим чи економнішим.

Заправка авто

Заправка авто / © Associated Press

Багато водіїв вважають, що бензин з високим октановим числом покращує роботу двигуна. Однак експерти стверджують: заправка преміум-пальним звичайного авто — це марна трата грошей.

Про це пише Uamotors.

Правильне пальне для вашого авто завжди підказує виробник — ця інформація є в інструкції та навіть на кришці бензобака. Там зазвичай вказано оптимальне октанове число, наприклад А-95 або «не нижче А-92».

Якщо залити бензин з нижчим октановим числом, ніж потрібно, виникає ризик детонації — суміш у циліндрах згорає занадто різко, що створює ударне навантаження на двигун. Це може перегрівати камеру згоряння, знижувати потужність і збільшувати витрату палива.

Зворотна ситуація — коли ви заправляєте паливо з вищим октановим числом — шкоди зазвичай не завдає, але й користі майже немає. Сучасні мотори не стають потужнішими чи економнішими від А-98 чи А-100, тож переплата за «преміум» перетворюється на звичайну витрату грошей.

Для розуміння: А-92 підходить старішим двигунам з низьким ступенем стиснення, А-95 — універсальний варіант для більшості сучасних авто, а А-98 справді потрібен лише високофорсованим моторам.

Поширений міф, ніби преміум-бензини очищують двигун завдяки високому октановому числу, — не відповідає дійсності. Якщо і є додатковий ефект, то він залежить від присадок, а не від числа на колонці.

Найрозумніша стратегія — заправлятися саме тим паливом, яке вказане виробником, і лише на перевірених АЗС. Не варто експериментувати з «октаном» заради міфічної потужності чи економії — так ви лише даремно витратите гроші.

Нагадаємо, раніше експерти попередили, що використання бензину з вищим, ніж рекомендовано, октановим числом може завдати шкоди двигуну. Постійне використання такого пального в неадаптованих двигунах знижує ефективність та збільшує шкідливі викиди, прискорює зношування двигуна і не приносить реальної користі.

