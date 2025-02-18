Чому небезпечно їздити із порожнім баком: пояснення фахівців

Щоб уникнути багатьох проблем, водіям радять завжди тримати рівень пального вище чверті бака і планувати заправку свого авто заздалегідь.

Експлуатація авто з мінімальною кількістю пального в баку та індикатором, що горить, на приладовій панелі може обернутися серйозними проблемами та недешевим ремонтом.

Їздити із напівпорожнім баком небезпечно не лише з тієї причини, що можна зупинитись посеред дороги далеко від АЗС. Також це загрожує пошкодженням паливного насоса, оскільки при низькому рівні пального цей елемент працює в умовах підвищеного навантаження, що призводить до його перегрівання та виходу з ладу, пише Motor Media Review.

Крім того, на дні бензобаку часто накопичуються осад та бруд, які за низького рівня палива потрапляють у систему його подачі. Хоча паливні фільтри і запобігають попаданню великих частинок у силовий агрегат, регулярна їзда на напівпорожньому баку може призвести до засмічення фільтрів та форсунок, а також погіршення роботи двигуна та зниження його продуктивності.

Щоб уникнути таких проблем, водіям радять завжди тримати рівень пального вище чверті бака і планувати заправку свого залізного коня заздалегідь. Це дозволить автовласнику уникнути непотрібних витрат та продовжити термін служби авто.

Раніше ТСН.ua писав, як правильно прогріти авто на морозі: ці прості дії допоможуть зберегти двигун.