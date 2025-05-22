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Заправка з увімкненим двигуном — чим ризикують водії
Водіям пояснили, чому під час заправки на АЗС потрібно глушити двигун автомобіля.
Деякі водії залишають свої авто з увімкненим двигуном, коли приїжджають на АЗС заправлятися, хоча знають, що це — заборонено і небезпечно.
До чого може призвести така необачність, пише Uamotors.
Багато водіїв ігнорують необхідність вимкнути мотор під час заправки паливом: комусь холодно взимку і він боїться вимикати «пічку», хтось забув, а хтось цього не хоче робити просто через лінь.
Передусім це є порушенням вимог Закону України «Про пожежну безпеку». Під час заправки з увімкненим мотором система уловлювання парів пального (EVAP) починає втягувати не лише випаровування бензину, а й повітря ззовні. Це може спровокувати помилкове спрацьовування датчиків, які зафіксують розгерметизацію системи, часто через нещільно закриту кришку паливного бака. У результаті на панелі приладів з’являється відповідне попередження, яке водії можуть сприйняти як серйозну несправність.
Крім того, під час заправки піднімаються відкладення з дна бака, які можуть потрапити до паливного фільтра або форсунок, пошкодивши їх і спричинивши проблеми з подачею пального.
Також під час заправки втомобіля з увімкненим двигуном існує високий ризик займання або вибуху. Це може статися через іскру, яка може виникнути від двигуна, що працює.
Юристи попереджають: порушення правил пожежної безпеки на АЗС може призвести до штрафу в розмірі від 1 700 до 3 400 гривень.
Тому на АЗС потрібно вимикати двигун автомобіля: заради спільної безпеки і заради справності власного авто.
Раніше автомеханік порадив водіям, що робити з авто перед від’їздом у відпустку.