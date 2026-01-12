Чому обмерзає лобове скло зсередини: 4 причини, про які ви не здогадувалися

Лобове скло / © pexels.com

Іній і лід на внутрішньому боці автомобільних вікон неминуче означають затримку перед виїздом: перш ніж рушати, скло доведеться очистити вручну або чекати, доки опалювач чи електрообігрів відновлять огляд. Саме тому варто заздалегідь подбати про те, щоб вікна не обмерзали.

Про це пише «РБК-Україна».

Причини обмерзання лобового скла зсередини

Вологі килимки

Насправді лід та іній на внутрішньому боці скла — це замерзла волога, яка міститься в повітрі салону. Вирішальним фактором тут є рівень вологості, а головним її джерелом узимку зазвичай стають килимки, що накопичують воду з мокрого взуття.

Коли в салоні тримається плюсова температура — під час роботи пічки або стоянки на сонці — вода з килимків випаровується та осідає на холодному склі. Після зниження температури ця волога перетворюється на щільний непрозорий лід.

Що робити: необхідно регулярно сушити салон. Найпростіший варіант — періодично забирати килимки додому, щоб вони повністю висихали.

Несправний або слабкий опалювач

Якщо система опалення взимку не забезпечує достатнє обігрівання, салон постійно залишається сирим. За таких умов лобове та передні бокові вікна погано прогріваються, і на них активно конденсується волога.

Схожа ситуація виникає й за несправного вентилятора: слабкий потік повітря не здатен ефективно прибрати вологу зі скла.

Що робити: опалювальна система має працювати справно. Хоча ремонт може коштувати недешево, йдеться не лише про комфорт, а й про безпеку. До речі, іноді проблему вирішує проста заміна салонного фільтра — за сильного забруднення він практично блокує подавання повітря, зокрема й на скло.

Брудні вікна

Забруднене скло сприяє активнішому утворенню конденсату навіть у морозну погоду. Тому чистота вікон має ключове значення.

Що робити: мити скло потрібно не лише зовні, а й зсередини. Фахівці рекомендують використовувати ефективні побутові засоби для очищення скла, які добре видаляють жирні та інші відкладення.

Неправильний режим вентиляції

Тривале використання режиму рециркуляції призводить до нестачі свіжого повітря в салоні та накопичення вологи. Волога від дихання людей і їхнього одягу осідає на внутрішній поверхні скла, а під час нічних морозів або стоянки швидко перетворюється на лід.

Що робити: рециркуляцію слід застосовувати лише тимчасово. Узимку цей режим доречний під час швидкого прогріву салону. Коли в авто перебувають пасажири, систему вентиляції варто перевести на забір повітря ззовні.

Допомога спеціальних засобів

Для зменшення запітнівання існують спеціальні хімічні засоби — антизапітнівачі. Перед їхнім застосуванням важливо переконатися, що препарат не погіршує видимість у світлі фар зустрічних автомобілів.

Ще один нюанс: якщо обробляти всі вікна, одне з них краще залишити без покриття — наприклад, у задніх лівих дверях. Це дозволить волозі з повітря салону мати місце для конденсації.

Як зменшити обмерзання вікон взимку?

Повністю уникнути запотівання та обмерзання вікон узимку складно, проте звести ці явища до мінімуму цілком реально. Для цього варто дотримуватися кількох простих правил:

завжди мати в авто скребок (краще гумовий, щоб не пошкодити скло) та рідину-розморожувач;

не залишати автомобіль надовго з увімкненим режимом рециркуляції;

регулярно мити вікна зсередини, використовуючи засоби, що ефективно видаляють жир і наліт;

перед початком руху обов’язково перевіряти прозорість скла, адже очищення льоду під час руху є відверто небезпечним.

До слова, боротьба з льодом на лобовому склі може стати простішою завдяки звичайній цибулі. Експерти LeaseCar та Motor Match радять протирати скло половинкою цибулини звечора: її натуральні олії створюють захисний бар’єр, що запобігає намерзанню вологи. Серед інших народних методів водії виділяють використання спиртових омивачів, магнітних накладок або звичайних рушників.