Чому перелив пального може викликати появу помилки "Check engine" і як це уникнути

Заправка авто / © Pixabay

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Відомий автомобільний блогер на YouTube Браян Рейдер попереджає водіїв про небезпечну помилку, яку багато хто робить на заправці, намагаючись долити паливо після автоматичного відключення насоса.

Про це повідомляє видання Daily Express.

Браян Рейдер, ведучий YouTube-каналу Regular Car Reviews, де він тестує різні нові та класичні автомобілі, поділився порадою, як уникнути дорогого ремонту. У короткому відео Браян радить водіям не доливати паливо після того, як насос автоматично відключається із клацанням. Він каже: «Якщо ви заправляєте авто таким чином, ви — ідіот. Ніколи так не робіть. Коли почуєте клацання, зупиніться. Не думайте: „О, я додам ще трохи“ і знову натискайте на курок.

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Ви заливаєте паливо не в бак, а у горловину бака, і це дуже погано. Ваш бензобак має вентиляційний отвір і дренаж. Якщо ви переливаєте, порушуєте вентиляцію баку.»

Якщо водій переливає паливо, воно може розширитися від нагрівання і потрапити у систему вуглецевого фільтра, що призведе до проблем із запуском двигуна, підвищенню викидів та появі сигналу «Check engine» на панелі приладів.

Браян додав, що цей ризик зовсім не вартий кількох додаткових кілометрів запасу ходу:

«Якщо у вас старий позашляховик або вантажівка, кілька додаткових літрів пального принесуть вам лише проблеми вже через кількасот метрів.»

Він радить заправляти авто тільки до автоматичного відключення і регулярно поповнювати бак.

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Водночас експерти попереджають, що інша крайність — їздити на порожньому баку і заливати лише кілька літрів при кожній заправці — також небезпечна.

Недостатній рівень пального охолоджує паливний насос, і якщо його не підтримувати у належному стані, він може перегрітися, що призведе до втрати потужності двигуна, його зупинки і серйозних пошкоджень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у розпал літньої спеки знову поширюються чутки про небезпеку повної заправки авто і чи небезпечно заправляти машину до повного бака у спеку.