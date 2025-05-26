Чому після дощу обов’язково потрібно мити машину

Дощ провокує іржу на авто / © Pexels

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Багато водіїв ігнорують миття автомобіля після дощу, вважаючи, що без видимого бруду можна почекати. Однак експерти попереджають: це серйозна помилка, яка може призвести до дорогих ремонтів.

Про це пише SUV News.

Прихована загроза дощової води для автомобіля: чому важливо мити машину після дощу

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Дощова вода сама по собі не становить великої загрози для автомобіля. Проте в поєднанні з вуличним пилом, брудом та дорожніми реагентами вона перетворюється на агресивне середовище, яке може завдати значної шкоди кузову. Особливо небезпечним є осінньо-зимовий період, коли комунальні служби активно використовують технічну сіль і протиожеледні хімікати.

Фахівці з детейлінгу пояснюють, що суміш дощової води, пилу та солі створює практично кислотне середовище, яке руйнує лакофарбове покриття і сприяє розвитку корозії металевих елементів автомобіля.

Невидимі наслідки дощу часто залишаються непоміченими. Після опадів кузов автомобіля може виглядати чистим, що вводить власників в оману. Проте агресивні речовини накопичуються в важкодоступних місцях — під молдингами, у щілинах між панелями кузова, на елементах підвіски. Якщо не видаляти ці забруднення вчасно, корозія швидко розповсюджується, руйнуючи значні ділянки кузова.

Особливо вразливі до дії сольових розчинів хромовані деталі, алюмінієві диски та підкрилки. При відсутності своєчасного очищення вони вкриваються осередками іржі, які надалі важко усунути.

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Для ефективного очищення після дощу експерти радять використовувати теплу воду з автошампунем, а також м’які губки, щітки і ганчірки, щоб уникнути мікроподряпин лакофарбового покриття. Особливу увагу слід приділити миттю підкрилок, порогів та нижньої частини дверей — саме там накопичується найбільше агресивних реагентів.

Після миття корисно наносити воскове покриття, яке забезпечує додатковий захист кузова і збільшує термін служби лакофарбового шару.

Таким чином, регулярне миття автомобіля після дощу — це не лише питання естетики, а й важливий захід для збереження технічного стану і зовнішнього вигляду вашого авто.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як новий бензин з біоетанолом впливає на автомобіль.

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