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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
193
Час на прочитання
2 хв

Чому "рідний" акумулятор в авто служить довше, ніж замінений: пояснення фахівців

Заводські батареї проходять низку тестувань, навідміну від магазинних.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Акумулятор в авто

Акумулятор в авто

Сьогодні чимало водіїв звертають увагу на те, що АКБ, куплені в автомагазинах, розряджаються помітно швидше ніж ті, які встановлюють на заводі під час складання автомобіля.

Про це пише Dexpens.

“Цікаво, що в цьому питанні власникам бюджетних автомобілів пощастило набагато більше, ніж власникам преміальних. Адже в дорогих машинах присутня величезна кількість споживачів енергії, а це, зрозуміло, позначається на ресурсі батареї. Але, тим не менш, тенденція незмінна. Якщо найпоширеніші свинцево-кислотні АКБ, встановлені на заводі, працюють під капотом 4 роки, то нові з магазину — не більше 2-3 років”, — йдеться у матеріалі.

У чому причина

Річ у тім, що виробники транспортних засобів і акумуляторів пов'язані міцними контрактними зобов'язаннями. І якщо з якістю буде щось не так, то завод просто відмовиться від постачальника, який пропонує товар, що не відповідає стандартам.

“А ще інжинірингові центри автокомпаній заздалегідь проводять випробування батарей. У результаті виробляються доволі жорсткі вимоги, яким має відповідати кожна партія запчастин, що надходить на конвеєр”, — наголосили фахівці.

Натомість у оптових і роздрібних мереж система відбору набагато лояльніша або відсутня зовсім. Продавці обмежуються лише базовими перевірками, бо обсяги, які вони реалізують, невеликі.

Позначається такожа доставка і зберігання товару. При порушенні технології батареї розряджаються набагато швидше. Але не викидати ж їх! Тому "зарядники" спішно "приводять до тями" і втюхують довірливим громадянам.

“Термін життя автомобіля вже давно прорахований. У Європі це 5-8 років, тому багато виробників запчастин орієнтуються саме на такий час. Їм просто невигідно випускати акумулятори, які справно служили б 8-10 років. Та й за рахунок зниження ресурсу продукту йде непогана економія, що дає змогу стримувати ціни”, — додають у Dexpens.

Який же АКБ вибрати, щоб він прослужив довше? Має сенс звернути увагу на вироби з технологією EFB (живуть 4-5 років) або так звані батареї AGM (6-8 років). Щоправда, у них є один істотний мінус — висока вартість.

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Дата публікації
Кількість переглядів
193
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