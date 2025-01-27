Чому скриплять двері автомобіля і як вирішити проблему

Рано чи пізно майже кожен власник автомобіля стикається із проблемою скриплячих дверей. Ця ситуація особливо актуальна для старіших моделей авто. Здавалося б, вирішити цю проблему – справа проста: візьми в руки змазку та оброби знайдене джерело неприємного звуку. Але насправді ситуація з автомобільними дверима виявляється набагато складнішою.

Як вирішити цю проблему, пише SUVNews.

Чому скриплять двері?

Якщо щось загуркотіло, то, напевно, потрібно терміново змазати цю деталь. Але слід зауважити, що автомобільні двері мають складнышу конструкцію, ніж звичайні двері у шафці. Перелік причин, які можуть призводити до появи скрипа під час відкривання та закривання дверей, значно ширший. Наприклад, часто скрип у автомобільних дверях виникає через знос прижимних роликів. У таких випадках, на жаль, жодна змазка не допоможе. Щоб виправити ситуацію, доведеться або замінити ролики, або обмежувачі.

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Слід зазначити, що в більшості автомобілів в обмежувачах спочатку використовують графітову змазку. Це означає, що проблема часто криється у самій деталі, а не в змазці. Звичайно, можна спробувати обійтися “малими витратами”: очистити шарніри від пилу і бруду, а потім щедро змазати їх будь-якою змазкою для замків і петель. Якщо ж причина скрипа полягає в гумових упорах обмежувача, то можна спробувати полагодити їх своїм силами.

Діагностика проблеми

Проте, у більшості випадків проблема зі скрипом дверей лежить на поверхні. Йдеться про петлі дверей. Але не варто поспішати з заливанням їх маслом. Спочатку впевніться, що двері не “просіли”. Якщо це так, їх потрібно вирівняти, адже в такому випадку навіть найкраща змазка не зможе допомогти. Якщо ж із цим справи гаразд, переходьте до самих петель.

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Спершу трохи ослабте петлі замків, а потім підтягніть їх назад. Після цього вирішіть проблему з брудом: видаліть весь накопичений бруд, стару змазку, а також ржавчину, якщо така є.

Потім висушіть поверхню і тільки після цього обробіть її змазкою. Наносьте її рівномірно, а надлишки обов’язково треба видалити.

Яку змазку обрати?

Тепер головне запитання: яку змазку обрати? Виявляється, варіантів є чимало. Головне, щоб вибраний склад мав низький коефіцієнт тертя, антикорозійні властивості, був стійким до змивання і діяв протягом тривалого часу. Крім того, змазка не повинна бояться низьких температур і не повинна слоїтись. Досвідчені автомобілісти рекомендують використовувати тефлонову або графітову змазку. А ось такі “кустарні” методи, як використання мила або свічок для змащення петель, категорично не рекомендуємо.

З правильним підходом і вибором засобів, ви зможете продовжити термін служби свого автомобіля.

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