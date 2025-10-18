Чому тверезий водій може отримати протокол за сп’яніння

Штраф / © УНІАН

Навіть тверезий водій може стати фігурантом справи за статтею 130 КУпАП. Усе через відмову пройти огляд на стан сп’яніння — закон прирівнює таку відмову до нетверезого керування.

Про це пише UA.Motors.

За словами юристів, ситуації, коли поліція бачить «ознаки сп’яніння» там, де їх немає, трапляються часто. Водії, які через стрес чи обурення відмовляються пройти тест, автоматично отримують протокол. Санкція — штраф 17 000 гривень і позбавлення прав на рік.

Вимога пройти огляд закріплена у пункті 2.5 Правил дорожнього руху. Якщо водій не згоден з діями поліцейського, краще все зафіксувати на відео, а не відмовлятися. Адвокати радять проходити тест, вимагати свідків та запис процедури.

Огляд має проводитися із сертифікованим алкотестером або у медзакладі. Якщо процедуру порушено — це підстава для скасування постанови. Суд враховує наявність відео, свідків та правильність складання протоколу.

Як діяти, щоб не втратити права

Юристи радять: не сперечайтеся з поліцейським, проходьте огляд, вимагайте документи на прилад і за потреби — направлення до лікаря. У разі сумнівів — одразу звертайтеся до адвоката. Саме це допоможе уникнути незаконного покарання.

