Чому в автомобілі можуть зникнути гальма: як не втрапити у халепу

Чому в автомобілі можуть зникнути гальма: як не втрапити у халепу

На гальмах економити - собі дорожче. Тому використовуйте лише перевірених виробників.

Часто водії, які вирішують перевірити технічні характеристики свого автомобіля, можуть зіткнутись з тим, що в один з якихось моментів у автомобіля пропали гальма і найчастіше це буває в найважливіший момент.

ТСН.Авто підготував для вас поради, як уникнути такої ситуації.

Автомобільні гальма – це замкнута гідравлічна система і якщо її герметичність втрачається, тоді чекайте біди. Поршень супорту не просто банально не зможе притиснути колодку до диску і автомобіль не зупиниться. Також, бувають випадки, коли гальмівний матеріал колодки нагрівається і вони перестають працювати. Колодка притискається до диску, але не гальмує.

Щоб уникнути таких проблем, треба просто притримуватись головних правил:

Купуючи вживаний автомобіль, обов’язково перевірте стан гальмівної системи. Якщо авто більше ніж 10 років, скоріш за все гальмівні шланги вже зношені, краще їх замінити, адже саме вони і є головна причина розгерметизації системи. Також, коли будете міняти шланги, ви водночас заміните і гальмівну рідину, що теж дуже важливо. Та звісно треба перевірити стан колодок та дисків, на гальмах краще не економити, бо розігнатись легко, а загальмувати вже проблема.

Словом, про якість компонентів. Наприклад гальмівна колодка, звісно ціна не завжди відповідає якості, але брати найдешевші запчастини, особливо такі важливі не варто. В найкращому випадку колодка просто буде сипатись забруднюючи диски та пищати, а в найгіршому може при нагріві відразу “пливти” та не гальмувати. Обирайте перевірених виробників, а якщо ви плануєте ганяти на своєму авто, краще зверніть увагу на керамічні компоненти, вони значно менше нагріваються та краще гальмують.

Гальмівні диски також дуже важливий елемент. За ним треба дуже уважно спостерігати. Коли диск стирається та виходить з розмірів, тоді при сильному навантаженні та прогріві автомобіль знову залишиться без гальм. На будь-якому СТО вам можуть поміряти товщину диску та сказати, чи потрібно його міняти. В деяких випадках, коли товщина ще дозволяє, диск можна проточити, щоб прибрати з нього всі нерівності та повернути плавність гальмування.

Тож, для того, щоб не мати проблем і не ризикувати своїм життям, хоча б раз на 10 тисяч пробігу при проведенні ТО оглядайте гальма і за потреби відразу ремонтуйте.

Нагадаємо, як власноруч замінити гальмівні колодки на власному авто: поради автомобілістам.