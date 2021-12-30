Чому в автомобілі можуть зникнути гальма: як не втрапити у халепу

На гальмах економити - собі дорожче. Тому використовуйте лише перевірених виробників.
Часто водії, які вирішують перевірити технічні характеристики свого автомобіля, можуть зіткнутись з тим, що в один з якихось моментів у автомобіля пропали гальма і найчастіше це буває в найважливіший момент.
ТСН.Авто підготував для вас поради, як уникнути такої ситуації.
Автомобільні гальма – це замкнута гідравлічна система і якщо її герметичність втрачається, тоді чекайте біди. Поршень супорту не просто банально не зможе притиснути колодку до диску і автомобіль не зупиниться. Також, бувають випадки, коли гальмівний матеріал колодки нагрівається і вони перестають працювати. Колодка притискається до диску, але не гальмує.
Щоб уникнути таких проблем, треба просто притримуватись головних правил:
- Купуючи вживаний автомобіль, обов’язково перевірте стан гальмівної системи. Якщо авто більше ніж 10 років, скоріш за все гальмівні шланги вже зношені, краще їх замінити, адже саме вони і є головна причина розгерметизації системи. Також, коли будете міняти шланги, ви водночас заміните і гальмівну рідину, що теж дуже важливо. Та звісно треба перевірити стан колодок та дисків, на гальмах краще не економити, бо розігнатись легко, а загальмувати вже проблема.
- Словом, про якість компонентів. Наприклад гальмівна колодка, звісно ціна не завжди відповідає якості, але брати найдешевші запчастини, особливо такі важливі не варто. В найкращому випадку колодка просто буде сипатись забруднюючи диски та пищати, а в найгіршому може при нагріві відразу “пливти” та не гальмувати. Обирайте перевірених виробників, а якщо ви плануєте ганяти на своєму авто, краще зверніть увагу на керамічні компоненти, вони значно менше нагріваються та краще гальмують.
- Гальмівні диски також дуже важливий елемент. За ним треба дуже уважно спостерігати. Коли диск стирається та виходить з розмірів, тоді при сильному навантаженні та прогріві автомобіль знову залишиться без гальм. На будь-якому СТО вам можуть поміряти товщину диску та сказати, чи потрібно його міняти. В деяких випадках, коли товщина ще дозволяє, диск можна проточити, щоб прибрати з нього всі нерівності та повернути плавність гальмування.
Тож, для того, щоб не мати проблем і не ризикувати своїм життям, хоча б раз на 10 тисяч пробігу при проведенні ТО оглядайте гальма і за потреби відразу ремонтуйте.
Нагадаємо, як власноруч замінити гальмівні колодки на власному авто: поради автомобілістам.