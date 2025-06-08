Чому в нових автомобілях немає запасного колеса, і як бути водіям

Запасне колесо у автомобіля / © Pixabay

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Раніше запасне колесо було невід’ємною частиною кожного автомобіля. Власники авто звикли вважати його обов’язковим аксесуаром, який забезпечує безпеку в дорозі у разі проколу. Однак сьогодні виробники все частіше відмовляються від комплектації машин повнорозмірним запасним колесом або навіть «докаткою».

Про це пише Uamotors.

Причини відмови від запасного колеса в нових авто

Головна причина відмови від штатного запасного колеса — це оптимізація виробничих витрат. Повнорозмірне колесо — це додаткові витрати на матеріали, транспортування і збірку. Крім того, відсутність запаски дозволяє зекономити вагу автомобіля, що є важливим фактором у проходженні сучасних екологічних норм.

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Легші автомобілі споживають менше палива та менше забруднюють довкілля. Таким чином, відмова від запасного колеса — це не лише питання вартості, а й екологічної відповідальності автовиробників.

Що замість запасного колеса

Деякі автомобілі взагалі не комплектують базовими інструментами для заміни колеса — домкратом або балонним ключем. Замість цього автовиробники пропонують кілька сучасних альтернатив:

Шини RunFlat — це спеціальні шини, які дозволяють продовжувати рух навіть при повній втраті тиску. Проте їх використання обмежене: не більше 100 км на зниженій швидкості.

Ремкомплекти з герметиком — тимчасове рішення для закриття невеликих проколів. Вони ефективні при дрібних ушкодженнях, але не замінять повноцінне колесо при серйозних пошкодженнях.

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Фахівці автосалонів та досвідчені водії радять водіям, які часто подорожують на далекі відстані або їздять за місто, самостійно придбати повноцінне запасне колесо. Це дає впевненість у дорозі та є надійним способом уникнути тривалих зупинок у випадку серйозної проблеми з колесом.

Відмова від запасного колеса в нових автомобілях — це тренд, пов’язаний із прагненням виробників знизити вагу та витрати, а також відповідати сучасним екологічним вимогам. Водночас альтернативні технології, такі як шини RunFlat і ремкомплекти, не завжди можуть повністю замінити запаску. Тому для безпеки та комфорту водіям варто розглянути можливість додаткового придбання повноцінного запасного колеса.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від 27 травня в Україні набули чинності нові правила для водіїв, які здійснюють міжнародні вантажні та пасажирські перевезення до ЄС. Ключова зміна — впровадження смарт-тахографів, цифрових пристроїв для контролю робочого часу водія. Нововведення має покращити безпеку на дорогах і відповідати європейським вимогам.