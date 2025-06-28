Чому влітку авто потрібно мити частіше: головні причини та наслідки

Автомобіль / © Unsplash

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Більшість водіїв звикли регулярно мити автомобілі взимку, розуміючи шкоду від солі та дорожніх реагентів. Але влітку машина теж постійно піддається агресивному впливу — просто ці фактори менш помітні. Пил, ультрафіолет, пташиний послід, смоли дерев і залишки комах — усе це повільно, але впевнено руйнує лакофарбове покриття та знижує технічний ресурс автомобіля.

Про це пише «Ми-Україна».

Чистий автомобіль — це не лише естетика, а й запорука довготривалої експлуатації. Пил і сміття можуть забивати радіатор або вентиляційні решітки, спричиняючи перегрів двигуна. Забруднені фари чи скло погіршують видимість, що безпосередньо впливає на безпеку руху.

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Також регулярне миття дозволяє виявити нові подряпини чи інші пошкодження, які на брудній поверхні могли б залишитися непоміченими. А найважливіше — бруд пришвидшує зношення деталей і сприяє утворенню корозії.

Основні причини мити авто влітку:

Пісок і пил дряпають лак, діючи як абразив;

Смола з дерев дуже липка й під дією сонця швидко в’їдається у фарбу;

Пташиний послід і залишки комах містять кислоти, які руйнують покриття;

Ультрафіолет підсилює негативну дію забруднень, призводячи до вигорання кольору;

Чисті фари та скло покращують оглядовість і знижують ризик ДТП.

Влітку навіть легкий наліт на кузові може завдати шкоди. Через високі температури активізуються хімічні реакції, і ті забруднення, що здавались незначними, буквально за кілька годин «впікаються» у фарбу.

Особливо небезпечним є стирання пилу чи піску сухою ганчіркою — це часто призводить до мікроподряпин. Чим довше автомобіль залишається брудним, тим важче очистити поверхню без ушкоджень.

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Щоб зберегти машину в доброму стані, достатньо мити її хоча б 1–2 рази на тиждень. Це не потребує великих витрат, але дозволить уникнути подальших проблем — як з естетикою, так і з ремонтом.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи варто вимикати двигун, щоб економити паливо.