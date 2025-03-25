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Чому водії авто з США в Україні отримують штрафи: подробиці

Чому водії авто з США в Україні отримують штрафи: подробиці

Штрафи для водіїв авто з США за червоні покажчики повороту / Фото: Pexels

В Україні водії, які купили автомобілі з США, все частіше отримують штрафи за використання червоних покажчиків повороту.

В Україні збільшується кількість штрафів для водіїв автомобілів, ввезених зі США, через різницю в стандартних вимогах до покажчиків повороту. 

Про це повідомило видання mmr.

Американські "битки" набули популярності останніми роками: вживані авто після ДТП купуються на аукціонах, ремонтуються та реєструються в Україні. Однак водії часто не враховують, що в США дозволені червоні покажчики повороту, тоді як українські правила визнають лише жовті.

За таке порушення поліція накладає штраф у розмірі 510 гривень. Хоча деякі юристи намагаються оскаржити ці штрафи в суді, більшість водіїв просто їх сплачують.

Нагадаємо, на автошляхах України запрацюють додаткові комплекси фіксації порушень ПДР.

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