Чому водіїв в Україні можуть оштрафувати без їхнього відома: юристи розповіли, як цього уникнути

Поліція

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В Україні з’явилася нова шахрайська схема, до якої, за словами юристів, можуть бути причетні співробітники патрульної поліції. Водіям почали масово надходити повідомлення про штрафи, про які вони дізнаються вже постфактум — зазвичай через додаток «Дія». При цьому жодних порушень самі водії не фіксували.

Про це повідомляє проєкт «Дорожній адвокат».

Ситуація часто розгортається за однаковим сценарієм: на блокпосту чи під час стандартної перевірки документів поліцейський спілкується з водієм ввічливо, не висуває жодних претензій і відпускає з побажаннями щасливої дороги. Проте за кілька днів водій отримує повідомлення про штраф за порушення, якого не скоював.

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Найчастіше мова йде про нібито відсутність страхового поліса. За словами юриста з адміністративних справ, це грубе порушення процедури:

«Такі дії — це порушення процесуальних норм, адже розгляд адміністративної справи має відбуватися виключно в присутності ймовірного порушника».

Юристи наголошують, що згідно із законодавством, інспектор зобов’язаний пояснити суть порушення, роз’яснити права водія та дати йому можливість висловити позицію або надати пояснення. Якщо ж протокол чи постанова оформлюються таємно, без відома водія, — це суперечить закону.

«Поліцейський не має права оформляти штраф у „тихому режимі“. Це пряме порушення Кодексу про адмінправопорушення», — наголошує адвокат.

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Юристи також радять не витрачати час на скарги до керівництва поліції — у більшості випадків водії отримують відмову в скасуванні штрафу й змушені звертатися до суду. Саме суд є основним способом відстояти свої права.

Крім того, юристи радять не обмежуватись лише оскарженням штрафу, а й вимагати винесення окремої ухвали стосовно поліцейських, які допустили порушення: «Це дає змогу ініціювати службове розслідування та притягнути відповідальних до дисциплінарної відповідальності».

Також водіям радять завжди фіксувати момент зупинки та спілкування з поліцейським на відео. Навіть звичайний запис на смартфон може стати доказом того, що розгляд справи не відбувався належним чином. Ба більше, як зазначають фахівці, поліцейські, знаючи про наявність відеофіксації, значно рідше наважуються на подібні порушення.

Нагадаємо, в Україні почали діяти оновлені правила обов’язкового техогляду. Нові правила обіцяють серйозні зміни, жорсткий контроль, обов’язкову фотофіксацію і відчутний удар по гаманцю.

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