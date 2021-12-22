Чому взимку двері автомобіля примерзають до ущільнювача: експерти дали поради, як з цим боротись

Чому взимку двері автомобіля примерзають до ущільнювача: експерти дали поради, як з цим боротись

В такій ситуації треба бути дуже обережним, щоб не нашкодити своєму автомобілю.

Тільки згадайте, коли ваш автомобіль ночує надворі, а не у теплому гаражі чи паркінгу і вночі наступає сильний мороз, то зранку потрапити в автомобіль дуже важко. Все тому, що волога потрапила до середини дверей і намертво прихопила їх.

ТСН.Авто підготував для вас найкращі поради, як уникнути цієї проблеми.

Найголовніша проблема криється у самому гумовому ущільнювачі, саме на ньому збирається волога, яка при мінусових температурах замерзає і не запускає вас в авто. Та завжди пам’ятайте, якщо таке сталося – ніколи не треба сильно смикати за ручку дверцят, адже велика вірогідність того, що вона залишиться у ваших руках і двері ви не відкриєте ще довго.

Щоб ущільнювач дверей зберігав свої властивості та не збирав в собі вологу, потрібно регулярно його змащувати спеціальним силіконовим мастилом. Та ще й не кожне підійде для цього, обов’язково потрібне мастило на основі полімерів, а не води, як більш дешеві аналоги. Також варто уникати мінеральних мастил у складі.

Щоб досягнути найкращого ефекту, краще спочатку нанести на ганчірку, а вже потім обережно намастити на гуму, адже якщо ви вирішите, що у вас залізна рука і ви зможете нанести прямо з балончика, тоді у вас можуть бути проблеми. Якщо мастило потрапить на оббивку салону, то вивести її буде дуже важко, тож краще з цим не бавитись.

Якщо у вашого автомобіля безрамкові двері, то вам взагалі треба бути дуже уважним. Тут мало того, що ви можете залишитись без ручки так ще й без вікна. Тож користуйтесь мастилом, а якщо і воно не сильно допоможе, тоді залишається старий “дідівський” спосіб – чайник з теплою водою.

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