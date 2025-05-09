- Дата публікації
-
- Категорія
- Новини
- Кількість переглядів
- 234
- Час на прочитання
- 1 хв
Чому заправляти авто під час дощу небезпечно: пояснення
Заправка під час дощу може пошкодити паливну систему авто. Чому вода в баку — це серйозна загроза?
Здавалося б, що може бути звичнішим, ніж заправити авто під час дощу? Але досвідчені автомобілісти знають: це — міна уповільненої дії. Вода в паливі, корозія, ризик ураження струмом і навіть пожежа — ось лише частина наслідків, яких можна уникнути, просто відклавши заправку на годину.
Про це повідомило видання Автопілот.
Кілька крапель дощу, що потрапили у відкритий паливний бак, здаються дрібницею. Але з часом вони накопичуються на дні, створюючи шар води під бензином. Паливна система «закачує» цю суміш у двигун, що призводить до корозії, заклинювання форсунок і дорогого ремонту.
Ще небезпечніша ситуація — вода, яка потрапляє у паливо ще до заправки. Через мікротріщини в резервуарах АЗС під час зливів волога просочується в бензин. Ви платите за «розведений» продукт, який знижує ККД двигуна та збільшує витрати.
Мокрі взуття ковзає на заправці, а металеві колонки під час грози стають потенційними провідниками блискавки. Навіть статична електрика з мокрого одягу може викликати іскру при відкритті бака.
Якщо дощ сильний — краще дочекатися його закінчення. Або вибирати АЗС із навісами.
Нагадаємо, опитування показало, які електромобілі ламаються рідше.