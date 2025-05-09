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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Чому заправляти авто під час дощу небезпечно: пояснення

Заправка під час дощу може пошкодити паливну систему авто. Чому вода в баку — це серйозна загроза?

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
АЗС

Заправка авто / © Associated Press

Здавалося б, що може бути звичнішим, ніж заправити авто під час дощу? Але досвідчені автомобілісти знають: це — міна уповільненої дії. Вода в паливі, корозія, ризик ураження струмом і навіть пожежа — ось лише частина наслідків, яких можна уникнути, просто відклавши заправку на годину.

Про це повідомило видання Автопілот.

Кілька крапель дощу, що потрапили у відкритий паливний бак, здаються дрібницею. Але з часом вони накопичуються на дні, створюючи шар води під бензином. Паливна система «закачує» цю суміш у двигун, що призводить до корозії, заклинювання форсунок і дорогого ремонту.

Ще небезпечніша ситуація — вода, яка потрапляє у паливо ще до заправки. Через мікротріщини в резервуарах АЗС під час зливів волога просочується в бензин. Ви платите за «розведений» продукт, який знижує ККД двигуна та збільшує витрати.

Мокрі взуття ковзає на заправці, а металеві колонки під час грози стають потенційними провідниками блискавки. Навіть статична електрика з мокрого одягу може викликати іскру при відкритті бака.

Якщо дощ сильний — краще дочекатися його закінчення. Або вибирати АЗС із навісами.

Нагадаємо, опитування показало, які електромобілі ламаються рідше.

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