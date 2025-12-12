Чому заряджання електромобіля до 100% шкодить батареї: експерти пояснили ризики

Електромобіль / © Pexels

Все більше водіїв переходять на електромобілі, але одна поширена звичка продовжує шкодити навіть найсучаснішим авто — зарядка до 100% та тривале перебування на зарядці. Експерти наголошують: саме це найшвидше зношує акумулятор.

Про це пише UA.Motors.

За словами фахівців, верхня частина шкали заряду — від 80% до 100% — є найстресовішою для елементів батареї. У цей момент збільшується напруга та підвищується температура, що створює додаткове навантаження.

У таких умовах всередині елементів виникають мікроушкодження, і з часом акумулятор починає втрачати ємність. На практиці це означає меншу дальність ходу та швидше старіння батареї.

Ще одна типова помилка — залишати авто підключеним до зарядки на кілька днів. Навіть якщо заряд вже досяг 100%, рівень може трохи просідати через температуру, а зарядка автоматично відновлює подачу струму.

Так утворюються мікроцикли — короткі донабори заряду до максимального рівня. Саме вони особливо шкідливі для батарей.

Найчутливішими до повного заряду є батареї типу NMC (нікель-марганець-кобальт). Вони втрачають ресурс швидше при постійній зарядці до 100%.

Батареї LFP (літій-залізо-фосфат) більш стійкі, але навіть вони не розраховані на постійне тривале перебування на максимальному рівні. І хоча іноді їх справді потрібно заряджати «до стелі» для калібрування, робити це щодня не варто.

Як правильно заряджати електромобіль щодня

Фахівці радять:

тримати заряд у межах 50–80% для щоденних поїздок;

уникати заряду до 0%;

не залишати авто підключеним без необхідності;

заряджати до 90% лише перед довгою поїздкою.

Такі прості звички здатні суттєво продовжити ресурс батареї та зберегти її ефективність на роки.

