Чому змінюється колір антифризу та як це впливає на авто

Антифриз / © Getty Images

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Антифриз є ключовим елементом стабільної роботи двигуна, запобігаючи його перегріванню та передчасному зношуванню. Від правильної роботи системи охолодження залежить загальний стан авто. Однак з часом навіть найякісніша охолоджувальна рідина може змінити свій колір, і це може вказувати на потенційні проблеми. Чому це відбувається та як реагувати на такі зміни?

Про це пише «Ми — Україна».

Чому антифриз змінює колір? Основні причини

Свіжий антифриз має певний відтінок, який залежить від його складу та типу. Колір рідини узгоджується з особливостями системи охолодження, температурними характеристиками та матеріалами радіатора. Проте, якщо з часом колір змінюється, це може бути сигналом серйозних проблем.

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Найпоширеніші причини зміни кольору антифризу:

Бордові або червонуваті домішки в антифризі можуть свідчити про потрапляння моторної оливи до системиохолодження. Це може виникнути через пошкодження прокладок або через внутрішні несправності двигуна.

Фіолетовий або темний відтінок антифризу вказує на зношування гумових ущільнювачів. Це може призвести до протікання та втрати герметичності системи.

Коричневий або іржавий колір антифризу зазвичай сигналізує про потрапляння продуктів корозії в охолоджувальну рідину. Це може статися через зношення металевих елементів радіатора чи інших деталей системи.

Зелений або синій відтінок антифризу може бути ознакою проникнення туди вихлопних газів або продуктів згоряння палива. Це свідчить про серйозні пошкодження прокладок головки блоку циліндрів або проблеми з герметичністю.

Що робити, якщо змінився колір антифризу?

Якщо ви помітили зміну кольору охолоджувальної рідини, необхідно негайно перевірити систему охолодження.

Переконайтеся у відсутності витоків. Протікання антифризу може вказувати на зношені прокладки, тріщини в радіаторі або пошкодження патрубків.

Перевірте стан оливи. Якщо в системі охолодження є домішки оливи, це може свідчити про серйозну несправність, що вимагає термінового ремонту.

Оцініть рівень корозії. Якщо в антифризі з’явилася іржа, варто перевірити стан радіатора, водяної помпи та інших компонентів системи охолодження. Накопичення корозійних часток може спричинити засмічення каналів і перегрів двигуна.

Заміна антифризу. Навіть якщо зміна кольору не супроводжується серйозними проблемами, рекомендується оновити охолоджувальну рідину згідно з регламентом виробника авто. Антифриз із втраченими властивостями може неефективно відводити тепло, що вплине на роботу двигуна.

Коли варто звернутися до автосервісу?

Якщо ви помітили, що антифриз став незвичного кольору, а також виявили додаткові ознаки (перегрівання двигуна, падіння рівня рідини, появу осаду в розширювальному бачку), варто негайно звернутися до фахівців. Досвідчені автомеханіки зможуть провести діагностику та виявити приховані проблеми, запобігши серйозним несправностям.

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