Чотири помилки водіїв, які вбивають ручник в автомобілі: автомеханік пояснив, чого варто уникати

Стоянкове або ручне гальмо в автомобілі відіграє важливу роль під час паркування автомобіля на нерівній поверхні. Його активація не дозволяє машині зрушити з місця без перевантаження трансмісії. Однак важливо використовувати ручник правильно, інакше є ризик пошкодити його, нарвавшись на дорогий ремонт.

Досвідчений автомеханік назвав чотири найнебезпечніші поширені помилки водіїв, які вбивають стоянкове гальмо, передає SUV News.

Рух із піднятим "ручником"

Це призводить до перегріву гальмівних колодок і барабанів (або дисків), що може спричинити їхню деформацію та повну несправність.

Використання "ручника" під час руху

Нерідко "вуличні гонщики" використовують керований занос за допомогою ручного гальма, щоб ефектно входити в повороти. Однак на звичайній дорозі це призводить до зносу механізму, а в гіршому разі – до повного блокування задньої осі та втрати керування автомобілем.

Застосування стоянкового гальма взимку

У морози гальмівні колодки можуть примерзнути до дисків або барабанів, що призведе до їхнього заклинювання. Особливо небезпечні різкі перепади температури – вранці "ручник" може просто не відпустити колеса. У холодну пору року краще залишати машину на передачі, а не покладатися на ручне гальмо.

Ігнорування технічного обслуговування

Згодом натяг тросів слабшає, і колодки притискаються до гальмівного механізму не так ефективно. У підсумку автомобіль може почати скочуватися навіть із затягнутим "ручником".

Пропонуємо вашій увазі тест з ПДР: чи дозволено повернути праворуч.

Читайте також: