Чи фіксують камери непристебнутий ремінь в Україні: що потрібно знати водіям

Система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху активно розширюється на дорогах України. Через це водії дедалі частіше запитують, чи можуть камери зафіксувати непристебнутий ремінь безпеки та чи надходить штраф автоматично.

Система автофіксації порушень почала активно впроваджуватися в Україні від 2020 року. Камери встановлюють на дорогах міст, на трасах державного значення та на аварійно небезпечних ділянках.

Головна функція таких пристроїв — контроль швидкості руху. Камера вимірює швидкість автомобіля, фіксує номерний знак транспортного засобу та передає інформацію до центру обробки даних. Після перевірки формується постанова про адміністративне правопорушення, яку надсилають власнику автомобіля.

Чи можуть камери зафіксувати ремінь безпеки

Станом на 2026 рік більшість камер автофіксації в Україні не фіксують непристебнутий ремінь безпеки. Основна функція системи залишається пов’язаною з контролем швидкісного режиму.

Водночас сучасні технології дозволяють камерам розпізнавати й інші порушення. У деяких країнах уже використовують системи, які здатні визначати, чи пристебнутий водій, а також чи користується він мобільним телефоном під час керування автомобілем.

В Україні такі технології поки що не застосовуються масово, однак можливість їхнього впровадження обговорюється.

Незалежно від наявності камер використання ременя безпеки є обов’язковим для водія та пасажирів. Це правило закріплене у ПДР.

За керування автомобілем без пристебнутого ременя безпеки передбачено адміністративний штраф. 2026 року його розмір становить 510 гривень. Таке порушення можуть зафіксувати поліцейські під час зупинки транспортного засобу.

Водій зобов’язаний бути пристебнутим під час руху автомобіля. Також він має переконатися, що пасажири у салоні користуються ременями безпеки. Якщо пасажири на передньому або задньому сидінні не пристебнуті, відповідальність може бути покладена саме на водія.

У багатьох країнах камери вже здатні фіксувати непристебнутий ремінь безпеки, використання телефону за кермом або проїзд на заборонний сигнал світлофора. В Україні також розглядається модернізація системи автофіксації. У майбутньому камери можуть почати фіксувати більше типів порушень правил дорожнього руху.

