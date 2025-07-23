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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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587
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Чи мають право зупиняти "просто для перевірки": що потрібно знати водіям в Україні

Псевдоперевірки на дорогах — не рідкість. Знання своїх прав допоможе уникнути штрафів.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Поліція

Поліція / © Shutterstock

В Україні поширена практика, коли водіїв зупиняють «для перевірки документів», але не всі знають: така вимога поліції є незаконною, якщо немає чітко визначеної причини.

Про це пише UaMotors.

Згідно із законом, зокрема статтею 35 Закону України «Про Національну поліцію», правоохоронці можуть зупинити транспортний засіб лише у передбачених випадках. Серед них — порушення ПДР, технічна несправність авто, розшук або орієнтування на злочин.

Проте «перевірка документів» не є підставою для зупинки. У разі такої ситуації водій має повне право запитати у патрульного посвідчення та уточнити причину зупинки. Якщо її немає в переліку законних, документи можна не показувати — така відмова не є правопорушенням.

Штраф у 425 грн може бути накладений, якщо ви забули права вдома, а от якщо взагалі не маєте водійського посвідчення — доведеться сплатити до 3 400 грн. Але головне — будь-яке стягнення можливе лише після законної зупинки.

Якщо інспектор діє безпідставно, юристи радять зафіксувати це на відео та при потребі оскаржити протокол у суді. Суди переважно стають на бік водіїв.

Знання своїх прав допомагає уникнути незаконних дій з боку поліції — і зберегти не лише нерви, а й гроші.

Нагадаємо, більшість пасажирів таксі ігнорують ремені безпеки, вважаючи це дрібницею. Водії часто не нагадують про це, аби не дратувати клієнтів. Але це порушення ПДР, яке може обернутися штрафом — і не лише для пасажира.

У разі, якщо пасажир чи водій не пристебнулися, поліція може оштрафувати обох. Сума — 510 гривень. Але це не межа: якщо непристебнутий пасажир отримав травму середнього або тяжкого ступеня, на водія можуть чекати кримінальні наслідки.

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