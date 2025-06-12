Чи може авто вибухнути, якщо у спеку заправляти бак "під зав'язку": відповідь експерта

Водії можуть без зайвих побоювань заправлятись «до повного» навіть у спекотні дні

Реклама

З настанням літньої спеки серед автомобілістів зростає хвилювання щодо безпечності заправки автомобіля до повного бака. Існує поширений міф про те, що це може призвести до вибуху через розширення пального під впливом високої температури. Щоб розвіяти ці сумніви, експерти роз’яснили, чи дійсно існує така небезпека.

Про це повідомляє український автомобільний портал «Автопілот».

Фізика процесу: розширення пального та вентиляція бензобака

Експерти зазначають, що пальне, як і будь-яка інша рідина, дійсно має властивість розширюватися при підвищенні температури. Влітку, особливо в спекотні дні, температура повітря може значно зростати, що, відповідно, призводить до нагрівання пального в баку автомобіля. Теоретично, заправка «під зав’язку» може призвести до того, що розширене пальне займе весь доступний об’єм бака, і тиск у системі зросте.

Реклама

Однак, сучасні автомобілі обладнані спеціальною системою вентиляції бензобака. Ця система призначена для вирівнювання тиску всередині бака та запобігання його деформації або пошкодженню. Надлишок пари пального або навіть невелика кількість рідкого пального може виводитися через цю систему, запобігаючи критичному зростанню тиску.

Ризики переливання пального: реальна небезпека

Експерти наголошують, що реальна небезпека при заправці «до повного» бака в спеку полягає не у вибуху, а у можливому переливанні пального через горловину. Особливо це актуально для старих автомобілів, система вентиляції яких може працювати не так ефективно, або у випадку, коли заправний пістолет не «відстрелює» автоматично, коли бак заповнюється.

Переливання пального несе кілька потенційних ризиків:

Пошкодження лакофарбового покриття: Бензин є хімічно активною речовиною і може пошкодити фарбу автомобіля.

Запах в салоні: Випари пального можуть потрапити в салон автомобіля, створюючи неприємний запах, а тривале вдихання цих випарів може бути шкідливим для здоров’я.

Пожежна небезпека (хоч і низька): Хоча безпосередньо вибух малоймовірний, розлите пальне є легкозаймистою речовиною, і випадкова іскра може призвести до пожежі.

Рекомендації експертів: розумний підхід до заправки

Попри те, що ризик вибуху через заправку до повного бака в спеку є вкрай низьким у сучасних автомобілях, експерти радять дотримуватися розумного підходу:

Реклама

Не «переливайте» бак: Зупиняйте заправку після першого автоматичного відключення заправного пістолета. Не намагайтеся долити ще кілька літрів після цього.

Слідкуйте за справністю автомобіля: Регулярно перевіряйте роботу системи вентиляції бензобака.

Будьте обережні: Дотримуйтесь загальних правил пожежної безпеки та особливо уважними будьте зі старими автівками.

Міф про вибух автомобіля під час заправки до повного бака в спеку є перебільшенням для сучасних транспортних засобів завдяки наявності ефективних систем вентиляції. Однак, щоб уникнути ризиків переливання пального та пов’язаних з цим проблем, рекомендується дотримуватися обережності та не намагатися залити в бак більше пального, ніж передбачено.

Нагадаємо, у спеку двигун автомобіля зазнає підвищених навантажень, тому вибір бензину стає особливо важливим. Експерти розповіли, який бензин краще обрати влітку для безпечної їзди.