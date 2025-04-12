Чи можна повертати на основний "зелений": в поліції пояснили, як діяти

Світлофор з додатковою секцією / © iStock

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Багато водіїв плутаються на перехрестях з додатковими секціями світлофора. Найпоширеніша помилка — впевненість, що звичайний зелений сигнал дозволяє не лише їхати вперед, а й повертати. Однак це не так.

Про це повідомило видання SUV News.

Як пояснив інспектор Патрульної поліції, якщо над смугою для повороту встановлено додаткову секцію, рух у цьому напрямку дозволений лише при ввімкненій стрілці. Ігнорування цього правила прирівнюється до проїзду на «червоний» і карається штрафом у 510 грн (ст. 122 КУпАП). У разі створення аварійної ситуації сума зростає до 1445 грн, а порушник ризикує втратити права на рік.

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Коли стрілка вимкнена, на суміжному переході може горіти «зелений» для пішоходів.

Нагадаємо, для майбутніх водіїв запровадять обовʼязок пройти комплексне обстеження.