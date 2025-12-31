Чи можна сідати за кермо наступного дня після Нового року: відповідь експертки

Попередження для водіїв / © Pixabay

Новорічна ніч часто асоціюється зі святковими алкогольними напоями, однак експерти з водіння застерігають: навіть якщо вранці людина почувається нормально, сідати за кермо може бути небезпечно. Алкоголь здатен залишатися в організмі довше, ніж здається, і впливати на здатність керувати автомобілем.

Про це повідомило видання Express.

Фахівчиня з водіння Доррі Поттер наголошує: єдиний спосіб повністю позбутися алкоголю — це час. Кава, холодний душ чи фізична активність можуть лише створити ілюзію бадьорості, але не прискорюють роботу печінки. Те саме стосується і ситного сніданку — їжа не виводить алкоголь, який уже потрапив у кров напередодні.

Експертка звертає увагу й на поширений міф про «безпечну дозу». Навіть невелика кількість алкоголю може погіршувати реакцію, концентрацію та здатність адекватно оцінювати дорожню ситуацію. При цьому швидкість виведення алкоголю з організму є індивідуальною і залежить від багатьох чинників — статі, зросту, метаболізму та того, чи вживала людина їжу під час застілля.

Окремо фахівці нагадують: відповідальність може наставати навіть у ситуаціях, коли людина не рухається, а просто перебуває в автомобілі після вживання алкоголю. Вранці після свят ризик залишається високим — статистика свідчить, що значна частина аварій за участю нетверезих водіїв стається саме у першій половині дня.

Про небезпеку самовпевненості після свят говорять і реальні історії. Користувачка Reddit зізналася, що після кількох келихів вина вважала себе здатною керувати автомобілем, однак перевірка показала перевищення допустимого рівня алкоголю. Вона публічно визнала помилку та зазначила, що могла створити серйозну загрозу для інших.

Експерти закликають: якщо напередодні було вживання алкоголю, навіть у помірних кількостях, варто утриматися від керування транспортом наступного дня. Цей ризик не вартий можливих наслідків.

