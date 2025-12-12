ТСН у соціальних мережах

Чи можна заряджати автомобіль до 100% — яка звичка тихо вбиває батарею

Залишати електромобіль на зарядці «про запас» — одна з найгірших звичок водіїв.

Хоч електротранспорт стрімко розвивається, чимало власників електромобілів і досі звикли заряджати машину «до повного» — до 100% — і тримати її під’єднаною ще деякий час про всяк випадок. Фахівці застерігають: найбільше навантаження для батареї припадає саме на верхній діапазон заряду — від 80% до 100%. У цей період зростають напруга й температура, що спричиняє мікропошкодження всередині акумулятора та з часом знижує його ефективність.

Про це повідомило видання UaMotors.

Додатковий негативний вплив має й звичка залишати електромобіль на зарядці на кілька днів поспіль. Навіть після досягнення 100% рівень заряду може незначно падати — особливо у спеку, — після чого система автоматично знову «підтягує» батарею до максимуму. Такі регулярні мікропідзарядки на повному рівні експерти називають одними з найбільш шкідливих для ресурсу акумулятора.

Водночас реакція на повний заряд залежить і від типу батареї. Акумулятори NMC (нікель-марганець-кобальт) гірше переносять тривале перебування на 100%. Натомість LFP (літій-залізо-фосфат) є стійкішими й іноді навіть потребують повної зарядки для правильної калібрування. Утім, навіть власникам LFP не радять часто й надовго тримати батарею на максимальному рівні.

Для щоденного користування достатньо підтримувати заряд у межах 80–90%, не розряджати акумулятор «в нуль» і не залишати авто на зарядці без потреби. Така проста звичка допомагає помітно продовжити строк служби батареї.

