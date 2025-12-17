Чи обов’язково показувати аптечку поліції: що треба знати водіям

Аптечка

Аптечка є обов’язковим елементом комплектації автомобіля відповідно до ПДР, але водії часто плутаються, чи потрібно показувати її поліцейському.

Про це пише «UA.Motors».

Згідно з пунктом 31.4.7.є ПДР, аптечка має бути в авто та відповідати стандарту ДСТУ 3961-2000. Вона потрібна для надання першої допомоги до приїзду медиків.

Водій зобов’язаний дозволити перевірити наявність комплекту (пункт 2.4.б ПДР), але закон не вимагає передавати аптечку або показувати її вміст.

Коли поліція може перевіряти

Зупинка авто виключно для перевірки аптечки є перевищенням повноважень. Інспектор може перевірити комплект лише за наявності законної підстави для зупинки, наприклад за порушення ПДР або інші передбачені законом випадки. На блокпостах аптечку не перевіряють.

Для легкових приватних авто відсутність аптечки карається лише попередженням. Для транспортних засобів, що перевозять пасажирів, передбачений штраф 680 грн і заборона експлуатації авто без аптечки. Штрафу за термін придатності чи стан препаратів немає — лише за відсутність самого комплекту.

Нагадаємо, що більшість ДТП з постраждалими в Україні трапляються через людський фактор: перевищення швидкості, порушення правил проїзду перехресть, небезпечні маневри та керування в стані сп’яніння. Патрульна поліція нагадує водіям дотримуватись швидкісного режиму, пропускати пішоходів, обережно змінювати смуги руху та не виїжджати на зустрічну.

Важливими є концентрація за кермом, використання пасків безпеки, зимових шин у холодну пору та обережність поблизу зупинок громадського транспорту.