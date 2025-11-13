Чи потрібно прогрівати автомобіль взимку: експерт приголомшив відповіддю

Автомобіль / © unsplash.com

Реклама

З настанням холодів для водіїв стає актуальним питання правильного прогрівання двигуна. Фахівці попереджають: ігнорувати цей процес небезпечно, оскільки від нього залежить термін служби двигуна та трансмісії.

Про це пише UA.Motors.

Процедура стає необхідною вже при зниженні температури до +5 градусів.

Реклама

Експерт пояснив, що холодний старт небезпечний для двигуна та інших систем, наприклад, автоматичної коробки передач (АКПП).

Причина в олії: холодна олія має низьку плинність і стає занадто густою. Через це вона не завжди потрапляє до всіх деталей двигуна. Деякі елементи змащуються лише за рахунок розбризкування, що неможливо, доки олія не прогріється.

Водночас експерт наголосив, що довгий прогрів двигуна на місці (на холостому ходу) є малоефективним і навіть шкідливим.

Поки холодний мотор працює на холостому ходу, утворюється сильний нагар на свічках, клапанах і в каталізаторі. Крім того, такий двигун є більш токсичним і шкодить довкіллю.

Реклама

Як гріти авто правильно

Оптимальний режим прогріву має поєднувати два етапи:

Короткий холостий хід: При температурі до +5°C прогрівати двигун на місці потрібно протягом 1-2 хвилин. При нижчих, мінусових температурах — до 5 хвилин. Плавний рух: Після короткого прогріву слід плавно розпочати рух до повного прогріву систем. У русі це відбувається швидше та рівномірніше. Зазвичай повний прогрів займає 10–20 хвилин або 5–10 кілометрів шляху.

Експерт також зазначив, що взимку не лише рух, але й гальмування необхідно проводити плавно, оскільки гальмівна система також потребує часу на вихід в робочий режим за низьких температур.

Нагадаємо, водії часто ігнорують головні правила догляду за шинами, «вбиваючи» їх раніше часу. Фахівець пояснив, як подовжити життя шинам на 2–3 сезони.