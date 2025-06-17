Чи шкідливо для двигуна працювати на холостому ходу: відповідь експертів СТО

Автомобіль / © Pixabay

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У місті двигуни автомобілів часто працюють в режимі холостого ходу — водії чекають на світлофорах, прогрівають авто або просто залишають його увімкненим. Чи небезпечна така експлуатація для сучасних моторів, розповів фахівець СТО «Ваг Мастер».

Про це пише Wheel.News.

За його словами, старі двигуни 90-х дійсно могли потерпати від недостатнього змащення під час простою. Проте в сучасних авто масляні насоси ефективно працюють навіть на мінімальних обертах, тож холостий хід не є шкідливим сам по собі.

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«Проблема виникає лише тоді, коли автомобіль працює вхолосту по кілька годин — особливо влітку. Вихлопна система нагріває піддон двигуна, що веде до перегріву моторної оливи. Важливий не тільки пробіг, а й кількість мотогодин», — пояснює спеціаліст.

Експерти радять орієнтуватися не лише на кілометраж, а й на час роботи двигуна. У міських умовах одна година холостого ходу прирівнюється до 30 км пробігу. Через це оливу слід міняти частіше — приблизно кожні 8000 км, а не 10–15 тисяч, як радять офіційні дилери.

Особливо актуально це для водіїв таксі, де мотор працює майже безперервно. Ігнорування рекомендацій щодо частоти заміни мастила може призвести до зносу гідрокомпенсаторів, поршневих кілець і маслозйомних ковпачків.

У підсумку — холостий хід не шкодить напряму, однак неправильне обслуговування у таких умовах призводить до швидкого зносу навіть найнадійнішого двигуна. Саме тому майстри радять встановити зовнішній лічильник мотогодин, особливо якщо автомобіль обслуговується поза офіційним сервісом.

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Нагадаємо, в Україні водіям заборонили ремонтувати, обслуговувати або мити свої автомобілі у дворах, на вулицях та в інших громадських місцях. Тепер такі дії вважаються порушенням правил благоустрою населених пунктів і можуть призвести до штрафів.