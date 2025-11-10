Чи варто купувати китайське авто: всі плюси та мінуси

Автомобіль

Реклама

За останні роки автомобільний ринок Європи та України зазнав кардинальних змін. Пандемія та економічні складнощі стали каталізатором для стрімкого наступу китайських автовиробників. Але разом із привабливою ціною покупці отримують низку питань та побоювань.

Про це пише UA.Motors.

Перше, що варто усвідомити: сучасні китайські машини за надійністю вже не поступаються європейським. Технології зробили крок вперед, а нарікання, як правило, стосуються дрібної електроніки.

Реклама

Головна проблема — це не сам ремонт, а доступність запчастин та сервіс. Купівля машини — лише початок. У багатьох китайських брендів поки що мало дилерських центрів, особливо у регіонах.

Ситуація із запчастинами поступово поліпшується, але ще недавно власники MG могли чекати на елементарний ремонт місяцями — деталі йшли морем із Китаю. Зараз сервіс підтягнувся, але питання залишається актуальним.

Китайці пропонують всі варіанти — бензинові, гібридні та електричні. Проте, варто знати, що бензинові мотори у них, як правило, «ненажерливіші» за європейські.

Китай вкладає мільярди в розвиток електромобілів, а не в удосконалення класичних ДВЗ. Європейські та японські виробники за десятиліття довели свої двигуни до ідеалу, а китайці поки наздоганяють. У підсумку економія на покупці може обернутися частими візитами на заправку.

Реклама

З електромобілями ситуація інша: китайські моделі часто дивують запасом ходу і ефективністю, не поступаючись Tesla.

У плані керованості та комфорту відмінності помітні. Китайські авто часто роблять ставку на «м’якість» підвіски, що не завжди йде на користь стійкості та передбачуваності поведінки на дорозі. Європейські інженери давно знайшли баланс між комфортом і динамікою, а китайці тільки вчаться.

Стереотип «Made in China» та безпека

Психологічний бар’єр — ось що по-справжньому заважало китайським маркам. Але стереотип «зроблено в Китаї — значить, погано» відходить у минуле. Якість збірки і матеріалів у багатьох моделей вже не поступається європейським.

Виробники активно проходять європейські краш-тести, оснащують машини подушками безпеки і сучасними асистентами, часто відповідаючи суворим стандартам Euro NCAP.

Реклама

Незважаючи на низьку ціну автомобіля, страховка на китайську модель може виявитися не дешевшою, а іноді і дорожчою, ніж на європейський аналог. Причина — все ті ж питання до сервісу та вартості ремонту.

Амортизація — ще один підводний камінь. Китайські автомобілі поки що втрачають у ціні швидше за європейські. При продажу через кілька років можна зіткнутися з «неприємним сюрпризом». Вторинний ринок все ще ставиться до них насторожено, і це варто враховувати при покупці.

Нагадаємо, імпорт уживаних авто в Україні продовжує зростати: у жовтні 2025 року вперше зареєстрували 25,6 тис. легковиків — на 8,4% більше, ніж у вересні, і майже на 54% більше, ніж торік. Попит тримається завдяки популярності електрокарів, хоча експерти закликають перевіряти машини за VIN-кодом перед купівлею.

Лідерами серед брендів залишаються Volkswagen, Audi, Tesla, Nissan і BMW, а серед моделей — VW Golf, Tiguan, Passat та електрокари Tesla і Nissan Leaf. На ринок також зайшли поодинокі авто преміумкласу, що свідчить про зростання попиту на розкішний сегмент.