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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Чи зобов’язані водії передавати документи в руки поліцейським - відповідь юристів

Не обов’язково передавати документи інспектору в руки — достатньо пред’явити.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Водій

Водій / © МВС

Ситуація, коли водія зупиняє патрульна поліція і просить документи, знайома майже кожному українському автомобілісту. Часто під час таких перевірок інспектори просять передати документи в руки, а іноді навіть затримують їх на тривалий час.

Про це пише видання Економічні новини.

Юристи наголошують, що чинне законодавство не зобов’язує водіїв передавати документи, мова йде виключно про їх пред’явлення.

Згідно з законом, під час зупинки водій повинен пред’явити:

  • посвідчення водія,

  • техпаспорт на транспортний засіб,

  • страховий поліс (автоцивілку).

Ключове тут — саме слово «пред’явити», а не «передати». Це означає, що ви маєте надати поліцейському можливість ознайомитися з документами, але не зобов’язані віддавати їх у руки.

Це можна зробити кількома законними способами:

  • показати документи через відкрите вікно;

  • тримати документи в руках і повернути їх у бік поліцейського;

  • продемонструвати цифрову версію документів у застосунку «Дія».

Такі дії повністю відповідають закону, і за них не передбачено жодної відповідальності. Натомість повна відмова пред’явити документи — це вже порушення статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і за нього передбачено штраф від 425 гривень.

Що ж до передачі документів у руки, то вона — справа добровільна. Водій не зобов’язаний цього робити, і відмова не є підставою для штрафу. Юристи зазначають, що небажання передавати документи може бути викликане обґрунтованими побоюваннями, зокрема:

  • ризиком втрати документів (навіть випадкової),

  • затягуванням перевірки з боку інспектора,

  • спробами психологічного тиску або зловживанням повноваженнями.

Саме тому водії мають право тримати документи при собі та контролювати процес перевірки. Якщо ж патрульний наполягає на передачі документів, водій може ввічливо попросити послатися на закон, що дозволяє таку вимогу. У спірних ситуаціях допустимо вести відеофіксацію розмови.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні хочуть скасувати безстрокові права та розповідали, хто має оновлювати документи.

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