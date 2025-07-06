Водій / © МВС

Реклама

Ситуація, коли водія зупиняє патрульна поліція і просить документи, знайома майже кожному українському автомобілісту. Часто під час таких перевірок інспектори просять передати документи в руки, а іноді навіть затримують їх на тривалий час.

Про це пише видання Економічні новини.

Юристи наголошують, що чинне законодавство не зобов’язує водіїв передавати документи, мова йде виключно про їх пред’явлення.

Реклама

Згідно з законом, під час зупинки водій повинен пред’явити:

посвідчення водія,

техпаспорт на транспортний засіб,

страховий поліс (автоцивілку).

Ключове тут — саме слово «пред’явити», а не «передати». Це означає, що ви маєте надати поліцейському можливість ознайомитися з документами, але не зобов’язані віддавати їх у руки.

Це можна зробити кількома законними способами:

показати документи через відкрите вікно;

тримати документи в руках і повернути їх у бік поліцейського;

продемонструвати цифрову версію документів у застосунку «Дія».

Такі дії повністю відповідають закону, і за них не передбачено жодної відповідальності. Натомість повна відмова пред’явити документи — це вже порушення статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і за нього передбачено штраф від 425 гривень.

Реклама

Що ж до передачі документів у руки, то вона — справа добровільна. Водій не зобов’язаний цього робити, і відмова не є підставою для штрафу. Юристи зазначають, що небажання передавати документи може бути викликане обґрунтованими побоюваннями, зокрема:

ризиком втрати документів (навіть випадкової),

затягуванням перевірки з боку інспектора,

спробами психологічного тиску або зловживанням повноваженнями.

Саме тому водії мають право тримати документи при собі та контролювати процес перевірки. Якщо ж патрульний наполягає на передачі документів, водій може ввічливо попросити послатися на закон, що дозволяє таку вимогу. У спірних ситуаціях допустимо вести відеофіксацію розмови.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні хочуть скасувати безстрокові права та розповідали, хто має оновлювати документи.

Реклама