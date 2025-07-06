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Чи зобов’язані водії передавати документи в руки поліцейським - відповідь юристів
Не обов’язково передавати документи інспектору в руки — достатньо пред’явити.
Ситуація, коли водія зупиняє патрульна поліція і просить документи, знайома майже кожному українському автомобілісту. Часто під час таких перевірок інспектори просять передати документи в руки, а іноді навіть затримують їх на тривалий час.
Про це пише видання Економічні новини.
Юристи наголошують, що чинне законодавство не зобов’язує водіїв передавати документи, мова йде виключно про їх пред’явлення.
Згідно з законом, під час зупинки водій повинен пред’явити:
посвідчення водія,
техпаспорт на транспортний засіб,
страховий поліс (автоцивілку).
Ключове тут — саме слово «пред’явити», а не «передати». Це означає, що ви маєте надати поліцейському можливість ознайомитися з документами, але не зобов’язані віддавати їх у руки.
Це можна зробити кількома законними способами:
показати документи через відкрите вікно;
тримати документи в руках і повернути їх у бік поліцейського;
продемонструвати цифрову версію документів у застосунку «Дія».
Такі дії повністю відповідають закону, і за них не передбачено жодної відповідальності. Натомість повна відмова пред’явити документи — це вже порушення статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і за нього передбачено штраф від 425 гривень.
Що ж до передачі документів у руки, то вона — справа добровільна. Водій не зобов’язаний цього робити, і відмова не є підставою для штрафу. Юристи зазначають, що небажання передавати документи може бути викликане обґрунтованими побоюваннями, зокрема:
ризиком втрати документів (навіть випадкової),
затягуванням перевірки з боку інспектора,
спробами психологічного тиску або зловживанням повноваженнями.
Саме тому водії мають право тримати документи при собі та контролювати процес перевірки. Якщо ж патрульний наполягає на передачі документів, водій може ввічливо попросити послатися на закон, що дозволяє таку вимогу. У спірних ситуаціях допустимо вести відеофіксацію розмови.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні хочуть скасувати безстрокові права та розповідали, хто має оновлювати документи.