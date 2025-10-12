Чим насправді заправляють на АЗС: як дешеві присадки в А-95 вбивають мотор і що робити

Паливо / © Pixabay

Більшість українських водіїв переконані, що бензин А-95 є оптимальним вибором для сучасного авто. Проте експерти все частіше попереджають: якість цього пального досягається за рахунок дешевих і шкідливих хімічних присадок, які створюють лише ілюзію високого октанового числа, а насправді повільно, але впевнено руйнують двигун.

Якщо двадцять років тому октанове число 95 досягалося шляхом складної та ретельної переробки нафти, то сьогодні виробники часто йдуть шляхом здешевлення. Замість якісного риформінгу використовуються дешеві хімічні коректори — фероцен, марганцеві сполуки, спирти та інші домішки.

У лабораторії такий бензин може показати стандартний результат, але в реальних умовах експлуатації ці агресивні речовини починають свою руйнівну роботу.

Як присадки «вбивають» двигун

Під час згоряння шкідливі домішки не випаровуються безслідно. Вони утворюють тверді відкладення та нагар, які осідають на найважливіших деталях двигуна:

Свічки запалювання: на них утворюється металевий наліт, що погіршує іскроутворення.

Клапани та форсунки: вкриваються смолистими відкладеннями, що порушує правильне розпилення палива.

Камера згоряння: металеві частинки від присадок діють як абразив, дряпаючи стінки циліндрів.

Вже після 60-80 тисяч кілометрів пробігу на такому паливі двигун може почати демонструвати тривожні симптоми: зниження потужності, збільшення витрати пального, помилки в системі упорскування.

Причина погіршення якості пального проста — економіка. Нафтопереробним компаніям вигідніше використовувати дешеві хімічні добавки, ніж інвестувати в глибоку та дорогу переробку. Ринок вимагає дешевого бензину, а наслідки у вигляді дорогого ремонту двигуна лягають на плечі автовласників.

Що робити водієві: практичні поради

Розпізнати неякісний бензин «на око» чи за запахом неможливо. Тому експерти радять дотримуватися кількох простих правил, щоб захистити свій автомобіль:

Заправлятися лише на перевірених, мережевих АЗС із хорошою репутацією.

Скорочувати інтервали технічного обслуговування, зокрема частіше міняти паливний фільтр.

Регулярно використовувати якісні очищувачі паливної системи, щоб видаляти відкладення.

Уникати невідомих «no-name» заправок, які можуть продавати пальне сумнівного походження.

Нагадаємо, автомобільний експерт розвінчав міфи навколо способів заправки авто, зазначивши, що на перевірених АЗС фінансова різниця між заправкою на певну суму, точну кількість літрів чи «до повного» є мінімальною.

За його словами, страх «недоливання» пального на сучасному обладнанні є перебільшеним, а в бак може вміститися більше пального, ніж заявлено, через його складну форму та температуру палива. Відтак, вибір способу заправки залежить винятково від зручності та звички водія.