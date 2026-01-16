Чим ризикують водії, які не чистять машину від снігу: експерти назвали приховані загрози

Автомобілю під снігом загрожують більша корозія та

Взимку у дворах українських міст часто можна побачити автомобілі, перетворені на снігові замети. Власники тижнями не торкаються до них, вважаючи, що машина просто «відпочиває». Однак експерти застерігають, що зимова «сплячка» для автомобіля під відкритим небом — це серйозне випробування. Холод і волога діють повільно, але мають руйнівну силу.

Про основні ризики для «заморожених» авто розповідає «Автогід».

Кузов та іржа

Найперше автомобіль страждає зовні. Сніг, що лежить на машині, постійно тане і замерзає через перепади температур, утворюючи крижану кірку.

Лакофарбове покриття: Лід створює мікропошкодження, які з часом перетворюються на осередки корозії.

Хімічна атака: Якщо авто стоїть біля дороги, на нього летить суміш снігу та хімічних реагентів. Цей «коктейль» значно прискорює гниття порогів, колісних арок та стиків деталей.

Ходова частина і гальма

Волога накопичується не тільки зверху, а й знизу.

Гальма: На гальмівних дисках і супортах швидко з’являється іржа. Це може призвести до того, що гальма просто «закиснуть» або працюватимуть неефективно під час першої поїздки після довгого простою.

Гумові елементи: Ущільнювачі дверей, двірники та сайлентблоки на морозі втрачають еластичність, дубіють і тріскаються.

Двигун та електроніка

Найбільш підступні проблеми ховаються всередині.

Конденсат: У двигуні під час простою накопичується волога, а робочі рідини (мастило, антифриз) втрачають свої властивості. Акумулятор: На морозі батарея розряджається набагато швидше. За кілька тижнів простою вона може «померти» остаточно. Електроніка: Тала вода може потрапити під капот або навіть у салон (через забиті льодом дренажні отвори), що створює ризик короткого замикання.

Експерти радять регулярно очищати автомобіль від снігу, навіть якщо ви не плануєте нікуди їхати, та періодично прогрівати двигун.

