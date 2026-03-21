Чим ризикує водій, який проігнорував наказ поліцейського про зупинку: подробиці

В Україні взаємовідносини між водіями та правоохоронцями чітко регламентовані законодавством. Водії зобов’язані виконувати лише ті вимоги поліції, які мають законне підґрунтя. Це правило залишається незмінним і під час роботи спільних груп поліції та територіальних центрів комплектування (ТЦК) на блокпостах.

Згідно зі статтею 35 Закону України «Про Національну поліцію», існує вичерпний перелік обставин, за яких поліцейський має право зупинити транспортний засіб:

Порушення правил дорожнього руху (ПДР).

Наявність очевидних ознак несправності автомобіля.

Наявність інформації про причетність водія чи пасажирів до правопорушень.

Перебування транспортного засобу в розшуку.

Необхідність опитування водія чи пасажирів як свідків правопорушення.

Залучення водія як свідка для оформлення протоколів.

Обмеження чи заборона руху, прийнята уповноваженим органом.

Небезпечне закріплення вантажу.

Порушення правил використання спецсигналів.

Перевірка законності використання авто з іноземною реєстрацією.

Наявність інформації, що в авто перебувають особи, які самовільно залишили місця утримання військовополонених.

Поліцейський зобов’язаний одразу повідомити водія про конкретну причину зупинки. Якщо підстава не відповідає вищезазначеному переліку, зупинка та всі подальші дії правоохоронця вважаються незаконними.

Відповідальність за ігнорування вимоги про зупинку

Невиконання законної вимоги про зупинку тягне за собою відповідальність згідно зі статтею 122-2 КУпАП. Законодавством передбачено такі види стягнень:

Накладення штрафу в розмірі 157 гривень.

Позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців.

Слід зауважити, що рішення про позбавлення водійського посвідчення може бути прийняте виключно судом.

У разі оскарження дій поліції або під час розгляду справи про позбавлення прав, тягар доказування лягає на правоохоронців. Поліцейський має надати суду переконливі докази того, що зупинка була правомірною та базувалася на одній із 11 законних причин. У разі відсутності таких доказів, водій не може бути притягнутий до відповідальності за незупинку на незаконну вимогу.

