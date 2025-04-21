Чим загрожує натискання на газ і гальмо одночасно: пояснення автомеханіка

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Якщо ви користувач АКПП, одночасне натискання на на газ та гальмо може мати серйозні наслідки. Передовсім йдеться про миттєве колосальне навантаження на трансмісію і гальмівну систему.

Про це пише “SUV News”.

“Значний крутний момент передається на колеса, які одночасно утримуються гальмами на місці. Найбільший удар при цьому приймають на себе деталі, які відповідають за передачу крутного моменту. В першу чергу – це гідротрансформатор та зчеплення. Ви можете домогтися перегріву коробки, миттєвого зносу або деформації колодок і дисків. Якщо так робити постійно, то незабаром можна попрощатися з мотором і трансмісією”, — зазначив він.

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Фахівець звернув увагу на те, що в міському середовищі така поведінка є особливо небезпечною, оскільки простору для гальмування та маневрування, як правило, тут критично не вистачає. Тому будь-який неправильний рух може призвести до ДТП.

Автомеханіки констатують: найімовірніше, якщо ви один раз випадково натиснули на дві педалі в автомобілі з АКПП, то нічого критичного не трапиться. Звісно ж, слід швидко усвідомити помилку і відпустити педаль. Однак систематичне повторення помилки тягне за собою серйозні наслідки, аж до повної відмови двигуна і трансмісії.

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