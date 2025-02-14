Ці авто "з’їдають" більше пального, ніж заявлено: які моделі розчарували водіїв

Деякі машини використовують до 35% більше пального, ніж зазначено в технічній документації.

Офіційні дані щодо витрати пального в авто можуть суттєво відрізнятися від реального споживання на дорозі. Стали відомі марки авто, в яких зафіксували найбільше розходження.

Про це пише Newsyou.info.

Багато водіїв орієнтуються на заявлену виробником витрату пального, проте в реальних умовах ці показники часто не відповідають дійсності. Це підтвердили результати тесту, проведеного Австралійською автомобільною асоціацією, під час якого перевірили споживання пального у популярних моделях авто.

З’ясувалося, що деякі машини використовують до 35% більше пального, ніж зазначено в технічній документації. Найбільше розходження зафіксували у компактного хетчбека Mazda 2, який споживав у середньому 6,8 л/100 км замість заявлених 5 л/100 км.

Схожа ситуація склалася і з гібридним Suzuki Swift – його фактична витрата становила 5,2 л/100 км, що на 31% більше за офіційні дані (4 л/100 км).

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На третьому місці в антирейтингу опинився кросовер Mazda CX-5 із 2,5-літровим атмосферним двигуном – у реальних умовах він витрачав 9 л/100 км замість зазначених 7,4 л/100 км (+22%).

Також значну розбіжність показав седан MG, чий середній показник становив 8 л/100 км, хоча виробник обіцяв 6,6 л/100 км (+21%).

Менші, але все ж помітні відхилення (близько 10%) виявили у моделях Hyundai i30, Kia Cerato, Toyota C-HR (гібрид) та Kia Picanto.

До слова, раніше експерти пояснили, що станеться, якщо заправити машину бензином з високим октановим числом.