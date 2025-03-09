Ці поради з TikTok вбивають автомобіль: топ шкідливих рекомендацій для водіїв

Проте не всі поради в TikTok є шкідливими.

Водіїв попередили про понад 876 млн порад та підказок, пов’язаних з авто в TikTok, які шкодять власникам авто.

Про це йдеться у матеріалі newsyou.info із посиланням на AutoTrader.

81% лайфгаків з мережі швидких відео TikTok можуть знищити ваш автомобіль. Багато порад, зокрема, для чищення автомобіля, що на перший погляд дотепні, насправді шкідливі.

Чищення поверхні авто

Так, зокрема деякі "тіктокери" пропонують використовувати зубну пасту або кокосову олію для видалення слідів з поверхні авто, а інші — швабру для зовнішніх поверхонь або прикріпити туалетну щітку до дрилі для чищення автомобільних килимків.

"Це може виглядати дотепно, але експерти попереджають, що такими методами можна подряпати поверхні, зняти захисне покриття або залишити часточки, які притягують більше бруду", — кажуть експерти.

Ремонт автівки

Відео з ремонту автомобіля ще ризикованіші. AutoTrader виявив, що 90% із них слід уникати, якщо водій не кваліфікований механік. Формат коротких відео в "Тік Тоці" фахівці пропускають ключові моменти.

"Якщо людина спробує виконати ці ремонти без відповідних інструментів та досвіду, проблема лише погіршиться. У підсумку доведеться заплатити більше сертифікованому механіку, щоб виправити завдану шкоду пізніше", — кажуть фахівці.

Проте не всі поради в TikTok є шкідливими. AutoTrader виявив, що 72% відео про технічне обслуговування автомобілів містять правдиву інформацію. Багато з них виготовляються професіоналами та охоплюють такі питання, як перевірка амортизаторів, підготовка до зими, контроль масла та шин тощо.

Відео з порадами щодо водіння також є цінними, особливо для новачків. Близько 68% цих роликів містять практичні поради, часто від сертифікованих інструкторів з водіння.

Нагадаємо, раніше йшлося про підготовку автомобіля навесні. Вона передбачає багато важливих етапів: від зміни зимової гуми до перевірки технічного стану.

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