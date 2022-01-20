Цифра вражає: у КМДА назвали найбільшу суму штрафу за паркування у столиці

За 2021 рік надходження до бюджету Києва від оплати за паркування зросли у 88 разів.
За 2021 рік надходження до бюджету Києва від оплати за погодинне паркування зросли у 88 разів.
У січні 2021 року кияни сплатили за паркування 35 845 грн, а вже у грудні – 3 168 965 грн.
Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов у Telegram.
Близько 62 тис. водіїв сплатили торік понад 13 млн грн.
Майже 10,5 млн грн надійшло до бюджету за послуги передплаченого паркування і продаж абонементів, 40% цієї суми надійшло у грудні.
Найчастіше за погодинне паркування сплачували через застосунок "Київ цифровий" – місто отримало 12,6 млн грн. Мають популярність також Parking UA, Easypay та "Приват24".
Рекорди року
Найбільшу суму за паркування – 22 505 грн – сплатив власник Skoda Fabia Ambiente.
Найбільше – 25 постанов – отримав водій Volkswagen Golf GTI.
За рік кияни здійснили 184 266 паркувальних сесій. У середньому їхня тривалість у центрі Києва становила 2,2 год.
Майже втричі зросли за рік надходження від оплати штрафів. Водії 106 689 унікальних автомобілів сплатили 40,6 млн грн. штрафів. Інспектори з паркування винесли понад 133 тис. постанов.
Нагадаємо, Києвом роз'їжджає незвичайний Mercedes S-класу. Автомобіль розфарбований як килим, що лежав на підлозі чи висів на стіні наших бабусь.
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